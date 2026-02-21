circulația trenurilor se face în condiții de iarnă. cfr, pregătit pentru intervenții

Circulația trenurilor se desfășoară pe 21 februarie, în condiții de iarnă, iar utilajele de deszăpezire sunt pregătite să intervină acolo unde va fi necesar, a anunțat Compania Națională CFR SA.
Reprezentanții companiei au transmis că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, utilajele de deszăpezire au fost prealarmate pentru a putea interveni operativ, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.
Conform Mediafax, pe raza sucursalelor afectate de ninsori au fost mobilizați 314 angajați, care asigură permanența și monitorizarea infrastructurii feroviare, astfel încât traficul să se desfășoare în condiții de siguranță.
Potrivit companiei, pe parcursul nopții nu au fost înregistrate situații care să impună intervenția echipelor sau a utilajelor.
În prezent, circulația trenurilor la nivel național se desfășoară în condiții specifice sezonului rece.
