creșa nouă de pe calea poplăcii prinde contur: 70 de locuri pentru copiii sibienilor

Lucrările la creșa care se construiește pe Calea Poplăcii avansează într-un ritm susținut, anunță Primăria Sibiu. Noua unitate va oferi 70 de locuri pentru cei mai mici sibieni, contribuind la extinderea infrastructurii educaționale dedicate antepreșcolarilor.

Potrivit administrației locale, fundațiile clădirii și zidul de sprijin care mărginește terenul au fost deja finalizate. În această perioadă, constructorul lucrează la armarea și turnarea plăcii pe sol, etapă care include și amenajarea canalizării aferente acestui nivel.

De asemenea, se pregătește armarea stâlpilor de rezistență ai parterului, urmând ca aceștia să fie turnați în perioada imediat următoare. Aceste lucrări sunt esențiale pentru asigurarea structurii de rezistență a viitoarei clădiri.

Proiectul a debutat în luna noiembrie 2025, iar termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este mai 2026. Odată deschisă, creșa de pe Calea Poplăcii va pune la dispoziția părinților 70 de locuri noi, răspunzând nevoii tot mai mari de servicii de îngrijire și educație timpurie în municipiu.