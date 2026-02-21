doi jucători de la csu, convocati la naționala de tineret. alti doi sibieni merg la u 16

Patru baschetbaliști de la CSU Sibiu au fost convocați la loturile naționale de juniori.

CSU Sibiu este bine reprezentată la nivelul loturilor naționale, patru jucători ai clubului fiind chemați la acțiunile selecționatelor U16 și U20 ale României.

La categoria U16, sibienii Luca Dogaru și Teodor Hășmășan sunt deja la Tg. Jiu, în stagiul de pregătire care are loc în perioada 16–24 februarie.

La categoria U20, Andreas Blidaru și David Fîntînă vor participa la stagiul de pregătire care se va desfășura la Pitești, în perioada 21 februarie–3 martie.

Conducătorul de joc Andreas Blidaru este deja un nume constant în selecționatele de juniori ale României, evoluând inclusiv la FIBA U20 EuroBasket 2025, după mai multe prezențe la categoria U18. “Pentru mine convocarea la lotul național U20 este o confirmare a muncii depuse și o mare responsabilitate să reprezint România la acest nivel. Mă bucur pentru această oportunitate și sunt motivat să dau tot ce am mai bun pentru echipă” a spus Andreas pentru pagina oficială a clubului.

Foto: CSU Sibiu

De asemenea, David Fîntînă este un jucător de perspectivă, cu experiență la naționala U18. “Pentru mine, convocarea la lotul național U20 înseamnă o mare onoare și o responsabilitate. Este rezultatul muncii mele și al sprijinului primit de la familie și antrenori. Vreau să dau tot ce am mai bun pentru echipă și pentru România” a punctat și Fîntînă.

Liga Națională de Baschet Masculin este înteruptă pentru acțiunile loturilor naționale. Pentru sibieni, următorul meci este programat pe 7 martie, în deplasare, cu Steaua București.

Cu un bilanț de 10-10, echipa pregătită de Dan Fleșeriu este pe locul 7 în sezonul regular, fiind în luptă pentru a prinde un loc de play-off.