incendiu la un garaj auto din sibiu. a luat foc un buggy electric

În jurul orei 14:00, pe 21 februarie, pompierii sibieni au intervenit în municipiul Sibiu, pe strada Autogării, pentru lichidarea unui incendiu care afectează un garaj auto.
La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SAJ, conform informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu.
Din primele date, flăcările cuprind un autovehicul (o dubă) și un buggy aflate în interiorul garajului. Incendiul a fost localizat, iar pompierii au constatat că buggy-ul este electric. Pentru stingerea acestuia a fost solicitat un container special pentru imersie, vehiculul urmând să fie introdus în container.
Reprezentanții ISU Sibiu au precizat: „Intervenția este în desfășurare. Pompierii acționează pentru limitarea pagubelor și pentru siguranța celor din zonă. Vehiculul electric va fi stins cu ajutorul containerului special de imersie.”
