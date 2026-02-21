o nouă stradă din sibiu urmează să fie modernizată: investiția se ridică la 1,4 milioane de lei

Locuitorii și șoferii din zona Hameiului din Sibiu ar putea vedea în curând schimbări majore pe tronsonul II al străzii. Autoritățile locale au pregătit un proiect de modernizare care promite să transforme complet circulația, trotuarele și spațiile verzi, aducând confort și siguranță pentru toți cei care trec prin zonă.

Proiectul prevede refacerea carosabilului și amenajarea parcărilor, construirea trotuarelor și racordarea acceselor la proprietăți. De asemenea, investiția include realizarea sistemelor de colectare a apei pluviale, amenajarea intersecțiilor și spațiilor verzi, modernizarea iluminatului public cu LED-uri și implementarea unui sistem complet de semnalizare rutieră, conform normelor în vigoare.

Lungimea tronsonului supus modernizării este de aproximativ 165 de metri, iar drumul va avea două benzi de circulație, cu lățimea de șase metri. Trotuarele vor avea peste un metru lățime, iar întregul proiect are o valoare estimată la aproximativ 1,4 milioane de lei, inclusiv TVA.

Autoritățile locale subliniază că, în prezent, tronsonul nu este amenajat corespunzător și prezintă riscuri pentru șoferi și pietoni. Modernizarea propusă are ca scop creșterea siguranței rutiere, facilitarea accesului și îmbunătățirea aspectului zonei. Decizia finală privind aprobarea lucrărilor va fi luată în urma dezbaterii Consiliului Local.