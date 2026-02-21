peste 100 de persoane blocate în mașini din cauza ninsorii: drumuri închise și mii de oameni fără curent / video

Pompierii și polițiștii intervin sâmbătă în mai multe zone din țară, în contextul codului galben de polei, viscol și ninsori. Potrivit unei informări publicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), peste 100 de persoane au rămas blocate în mașini, din cauza zăpezii depuse pe carosabil.

Intervențiile au loc în județele Brăila, Buzău, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov și Prahova, dar și în Municipiul București. Doar în Capitală și în zonele limitrofe, 58 de autoturisme, cu aproximativ 106 persoane la bord, au rămas înzăpezite. Autoritățile precizează că niciuna dintre persoanele implicate nu a solicitat îngrijiri medicale.

IGSU transmite că, până la această oră, nu au fost semnalate urgențe la care echipajele să nu poată ajunge, iar circulația pe autostrăzi nu este oprită din cauza condițiilor meteo sau a accidentelor.



Drumuri închise și restricții pentru vehiculele grele

Traficul rutier este închis pe trei tronsoane de drum național, între județele Brăila – Ialomița, Ilfov – Călărași și pe un sector din județul Ialomița. În total, în județele Brăila, Buzău, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova și Teleorman sunt închise 21 de tronsoane de drum.

Pentru autovehiculele cu masa maximă totală mai mare de 3,5 tone au fost impuse restricții pe trei sectoare de drum național, între Brăila și Ialomița, Ialomița și Buzău, respectiv Ialomița și Prahova. În județul Călărași, pe două tronsoane, circulația este restricționată pentru vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone.

Aproape 4.000 de persoane fără energie electrică

În județele Dâmbovița, Prahova și Teleorman au fost raportate avarii la rețeaua de alimentare cu energie electrică, în 23 de localități. Aproximativ 3.949 de persoane sunt afectate de penele de curent.

Probleme și în trafic aerian și naval

Pe Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” din Constanța, o pistă a fost închisă sâmbătă dimineață, între orele 07:10 și 11:00, din cauza gheții și poleiului.

De asemenea, în județul Constanța, manevrele au fost suspendate în toate porturile maritime, iar în județul Tulcea au fost suspendate manevrele în Bara Sulina.

Reprezentanții IGSU precizează că structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne sunt mobilizate și intervin în funcție de evoluția situației din teren. Autoritățile recomandă cetățenilor să se informeze din surse oficiale și să evite deplasările în zonele afectate, dacă acestea nu sunt absolut necesare.