primăria face primele modernizări la spitatul cf sibiu: crește numărul paturilor de spitalizare

La doar câteva săptămâni după ce a trecut în subordinea administrației locale, Spitalul General Căi Ferate Sibiu ar putea funcționa după o nouă structură organizatorică.

Un proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalul General Căi Ferate Sibiu urmează să fie analizat de Consiliul Local Sibiu în ședință ordinară. Documentul a fost inițiat de primarul municipiului, Astrid Cora Fodor și vizează reorganizarea modului în care este împărțit spitalul pe secții și compartimente.

Spitalul, în subordinea Primăriei

Spitalul a fost transferat recent din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea Consiliului Local Sibiu. Ulterior, a fost semnat protocolul de predare-primire între autorități.

În acest context, conducerea spitalului a propus o reașezare a secțiilor, iar Ministerul Sănătății a emis aviz favorabil pentru modificarea structurii.

Proiectul nu presupune reducerea numărului total de paturi pentru internare continuă (rămân 63), ci o redistribuire a acestora și o diversificare a specialităților medicale.

Secția de Medicină Internă va fi reorganizată astfel încât, pe lângă medicina internă și cardiologie, să existe și un compartiment pentru diabet, nutriție și boli metabolice.

În zona de chirurgie vor fi delimitate mai clar specialități precum chirurgie vasculară, chirurgie plastică și ORL.

Se consolidează compartimentul de Neurologie.

Numărul de paturi pentru spitalizare de zi ar urma să crească de la 4 la 7, ceea ce înseamnă mai multe servicii medicale fără internare peste noapte.

Ce servicii rămân sau sunt dezvoltate

Spitalul va continua să aibă Cameră de gardă, Bloc operator, ATI, laboratoare de analize și radiologie, farmacie, ambulatoriu cu mai multe specialități (medicină internă, cardiologie, neurologie, chirurgie, ORL, oftalmologie, psihiatrie, recuperare medicală etc.), dar și servicii legate de medicina muncii și siguranța transporturilor.