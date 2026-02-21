rocadă în consiliul local sibiu: diana mureșan se mută în comisia de buget

O demisie din Consiliul Local duce la reașezarea pieselor în una dintre cele mai importante comisii ale administrației sibiene. În ședința ordinară din această lună, Consiliul Local al Municipiului Sibiu va discuta un proiect inițiat de consilierul USR Mureșan Maria-Diana, care prevede mutarea sa din Comisia pentru cultură în Comisia pentru buget, finanțe și patrimoniu.

În următoarea ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Sibiu va discuta un proiect de hotărâre inițiat de consilierul local USR Mureșan Maria-Diana. Proiectul vizează o schimbare în componența comisiilor de specialitate ale Consiliului.

Modificarea vine după ce consilierul local Ghise Ionuț-Ciprian și-a dat demisia din funcție. În urma acestei demisii, un loc din Comisia pentru buget, finanțe și patrimoniu a rămas liber.

Detalii aici- Ionuț Ghișe de la USR Sibiu și-a dat demisia din Consiliul Local: ,,Într-o zi mă voi întoarce”/ video

Prin proiectul propus, Mureșan Maria-Diana va fi retrasă din Comisia pentru cultură, sport, agrement, turism și tineret și va fi numită în Comisia pentru buget, finanțe și patrimoniu, în locul rămas vacant.

Reprezentanții Primăria Municipiului Sibiu au precizat, în raportul de specialitate, că această schimbare nu modifică numărul total de membri din comisii și nu afectează echilibrul politic stabilit anterior. Practic, locul rămas liber este ocupat tot de un consilier din partea USR, așa cum era și înainte.

De asemenea, autoritățile subliniază că hotărârile adoptate până acum rămân valabile și că activitatea Comisiei de buget va continua fără întreruperi.

Dacă proiectul va fi votat favorabil, componența comisiilor va fi actualizată conform prevederilor stabilite anterior.

Pe scurt, este vorba despre o mutare administrativă necesară pentru a asigura funcționarea normală a uneia dintre cele mai importante comisii ale Consiliului Local – cea care analizează bugetul și patrimoniul municipiului Sibiu.