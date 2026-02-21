șelimbărul reia liga 2 pe terenul ultimei clasate. beza: ”nu cădem în capcană” / video

CSC Șelimbăr reia campionatul Ligii 2 duminică, 22 februarie, de la ora 11.00, când va juca la Buftea cu CS Tunari.

”Călăreții roșii” joacă duminică pe terenul ultimei clasate, CS Tunari, acolo unde cu o victorie pot ieși din subsolul clasamentului. Antrenorul șelimbărenilor, Eugen Beza spune că s-au adus în iarnă jucători dornici de afirmare și mizează pe omogenitatea echipei.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

”Reîncepem campionatul, după o pauză destul de lungă, în care am avut timp să ne revenim din toate punctele de vedere, dar au fost șase săptămâni în care am putut ”încărca”, suntem bine. Avem un lot tânăr, nu am luat jucători cu experiență, am luat jucători care credem că ne vor ajuta, cu foame de afirmare, care nu au jucat foarte mult în ultimul timp, mai puțin Telcean. Este un lot foarte tânăr, dar atuul nostru este omogenitatea” a spus Eugen Beza, într-un interviu acordat paginii oficiale a clubului.

În această iarnă, CSC Șelimbăr i-a adus sub formă de împrumut de la FC Hermannstadt pe Ianis Mihart și Patrick Vuc și l-a readus pe Tudor Telcean (Ceahlăul).



”Suferim după punctele pierdute în startul sezonului”

Tehnicianul șelimbărenilor este convins că duminică va fi un meci foarte dificil pentru echipa sa, care are ca obiectiv menținerea în Liga 2.

”Am început foarte prost campionatul, după care ne-am echilibrat, suferim acum pentru punctele pe care nu le-am făcut în startul sezonului. Ne mai așteaptă patru meciuri în sezonul regular, gândul nostru e la primul din ele,vom întâlni un adversar foarte dificil. Tunari s-a reorganizat, a adus foarte mulți jucători, a avut rezultate bune în amicale și sunt convins că vor da totul pentru a reparinde speranțele că încă se poate. Nu vom cădea în capcana locului în clasament al lui CS Tunari, și noi suntem încă jos, va trebui să abordăm meciul cu implicare 150%. Vor fi 90 de minute de luptă, vremea nu ne ajută, chiar dacă este teren sintetic, nu ar trebui să fim surprinși, dar să fim conștienți că vom întâlni un adversar foarte dificil” a mai punctat Beza.

CSC Șelimbăr reia meciurile oficiale din Liga 2 de pe locul 16 din 22 de echipe, cu 16 puncte acumulate în primele 17 etape.