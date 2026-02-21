zeci de intervenții ale salvamontiștilor: două au fost în județul sibiu

În ultimele 24 de ore, Dispeceratul Național Salvamont a înregistrat 93 de apeluri de urgență, semnalând nevoia constantă de intervenție a echipelor de salvatori montani în întreaga țară. Dintre acestea, două apeluri au fost înregistrate în județul Sibiu, unde salvamontiștii au acționat prompt pentru a ajuta persoanele aflate în dificultate pe traseele montane.

Cele mai multe solicitări au venit din Brașov: 20 de apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov și 14 pentru Salvamont Județul Brașov. Alte județe cu intervenții semnificative au fost Lupeni – 11 apeluri, Sinaia – 7 apeluri și Prahova – 6 apeluri. Județele Maramureș și Voineasa au raportat câte 5 apeluri, iar Alba, Caraș Severin-Muntele Mic și Semenic, Hunedoara, Harghita, Sibiu și Suceava au primit între 2 și 4 apeluri fiecare. Apeluri izolate au venit și din Bacău, Cluj, Gorj, Neamț și Parâng.

În urma intervențiilor, 94 de persoane au fost salvate, dintre care 33 au necesitat transport la spital cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau echipele Salvamont, iar o persoană a fost transportată cu elicopterul SMURD. Restul persoanelor au fost asistate și transportate în siguranță cu mașinile aparținătorilor.

Pe lângă urgențe, echipele Salvamont au oferit 63 de consultanțe pentru turiștii interesați de trasee montane, subliniind importanța informării înainte de a porni la drum.

Salvamont România atrage atenția:

„Vă îndemnăm la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invităm să fiți alături de noi în campania de reducere a numărului de accidente montane. Siguranța voastră pe munte depinde și de deciziile pe care le luați înainte și în timpul drumețiilor.”