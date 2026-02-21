ziua națională a lecturii, celebrată în 70 de școli sibiene. răzvan pop: ,,e o nevoie fundamentală a societății”

În perioada 13-20 februarie 2026, proiectul #SibiulmeuCITEȘTE, derulat de Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, a adus lectura în prim-plan în 70 de școli din județ, aproape jumătate dintre acestea situate în mediul rural. În jur de 3.500 de preșcolari și elevi au participat la activități interactive de citit, creat povești și dezbătut subiecte literare de actualitate, alături de peste 120 de membri marcanti ai comunității sibiene.

Evenimentul a debutat cu o întâlnire la sediul central al bibliotecii între pr. Constantin Necula, președintele Asociației ASTRA, și liceenii de la CNOG Sibiu, pe tema relevanței actuale a Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, la împlinirea a 165 de ani de la înființare.

Lectură și activități interactive pentru toate vârstele

Activitățile de lectură au fost interactive și au mobilizat întreaga comunitate sibiană, cu participarea bibliotecarilor astriști și a reprezentanților din mediul universitar, diplomatic, administrativ, socio-cultural, economic, științific, artistic și sportiv. Mesajul comun a fost clar: „Lectura creează oameni și comunități sănătoase”.

Sute de cărți din colecțiile bibliotecii, dar și donații din partea partenerilor, au însoțit participanții în această călătorie culturală, oferind perspective noi asupra lumii contemporane. Printre titlurile care au captivat atenția tinerilor s-au numărat: Povești la telefon de Gianni Rodari, Leul din bibliotecă de Michelle Knudsen, Dentistul care se temea de copii de Till The Cat, Povești cu pași mici de Raluca Moldovan, Toată lumina pe care nu o putem vedea de Anthony Doerr și Orașul verde și povestea culorilor de Alec Blenche.

„Proiectul #SibiulmeuCITEȘTE reunește comunitatea sibiană în jurul lecturii și confirmă actualitatea cărții ca instrument esențial de educație și formare culturală. Implicarea și reacțiile pozitive ale tuturor participanților reprezintă un puternic semnal de susținere pentru misiunea noastră de promotor cultural la nivel județean și național. Cultura, lectura și accesul la carte rămân nevoi fundamentale ale societății, iar tânăra generație demonstrează un interes real pentru cunoaștere și dezvoltare personală. În continuarea edițiilor anterioare, anul acesta accentul a fost pus pe consolidarea parteneriatelor cu mediul preuniversitar și comunitatea locală. Mulțumim tuturor celor care au susținut acest demers cultural!” – a declarat Răzvan C. Pop, directorul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu.