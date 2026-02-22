accident pe dn1 la cristian: biciclistă lovită de o mașină

Update

Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii Serviciului Rutier au stabilit că în timp ce conducea un autoturism pe direcția Săliște-Cristian, un conducător auto a acroșat o biciclistă, respectiv o femeie de 38 de ani, din localitatea Săsăuși, care s-ar fi angajat în traversarea neregulamentară a Drumului Național 1, la ieșirea din localitatea Cristian.

După producerea accidentului, șoferul, un bărbat de 46 de ani din Săliște, a părăsit locul faptei, fiind identificat ulterior pe raza localității Săliște, de către polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săliște.

În urma accidentului rutier, femeia de 38 de ani a suferit vătămări corporale grave și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și pentru luarea măsurilor legale care se impun.

Ştire iniţială

Un accident rutier în care a fost implicat o biciclistă a avut loc la ieșirea din Cristian. Incidentul s-a produs pe DN1, în data de 22 februarie, în jurul orei 19:00.

„Polițiștii rutieri intervin la un accident de circulație, produs pe DN 1 la ieșirea din localitatea Cristian spre Săliște. Fără mari probleme de trafic.” a transmis IPJ Sibiu.

Potrivit ISU Sibiu, un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență pe DN1 la ieșirea din Cristian spre Săliște pentru a acorda asistență medicală unei femei lovite de un autoturism.

Femeia în vârstă de 38 de ani este în stare gravă, prezintă multiple traumatisme severe. Aceasta a fost intubată și va fi transportată la UPU Sibiu, inconștientă.