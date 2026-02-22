camion încărcat cu lemne, prăbuşit într-o prăpastie în zona gura râului. şoferul a supraviețuit / foto, video

O filmare cu camera de bord surprinde momentul dramatic în care un camion încărcat cu lemne a căzut într-o prăpastie, în zona Gura Rîului, județul Sibiu. Incidentul s-a produs pe 17 februarie, pe DJ 106J, pe drumul care duce de la Gura Rîului către DJ 106A, Păltiniș.

Din fericire, șoferul camionului a reușit să supraviețuiască evenimentului, fiind scos nevătămat. Potrivit reprezentanților IPJ Sibiu, „a fost un eveniment rutier doar cu pagube materiale”.

Evenimentul rutier a fost sesizat prin apel 112, la data de 17.02.2026, în jurul orei 16:50. Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Orlat, fiind identificat conducătorul auto și stabilit faptul că în timp ce se deplasa cu camionul încărcat cu lemne pe DJ 106 A pe direcția Păltiniș- Gura Râului, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum și s-a răsturnat în afara părții carosabile.

Conducătorul auto, în vârstă de 40 de ani, domiciliat în Gura Râului, a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Urmare a celor constatate, conducătorul auto a fost sancționat contravențional conform OUG nr. 195/2002 cu avertisment.

Filmarea de pe camera de bord arată cum autocamionul încărcat cu lemne pierde controlul și se prăbușește în prăpastie, subliniind pericolele traseului montan și importanța conducerii preventive pe drumurile județene.