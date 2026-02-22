ciobanii din întreaga ţară, reuniți la jina. mesaj de unitate și revendicări ferme pentru salvarea oieritului/ foto, video

Localitatea Jina a devenit, în 21 februarie, punctul central al oieritului românesc. La invitația conducerii Asociației Profesionale a Ciobanilor din România, crescători de ovine din toate colțurile țării s-au reunit într-o ședință care a adunat laolaltă vocea unei bresle tot mai apăsate de probleme.

Sala a fost arhiplină, iar atmosfera una încărcată de emoție și determinare. Oameni veniți din zone montane, din câmpie, din sate îndepărtate, au stat umăr la umăr pentru a-și spune păsul și pentru a căuta soluții comune. Pentru mulți dintre ei, întâlnirea de la Jina nu a fost doar o ședință, ci un semnal că nu sunt singuri.

Problemele din teren, spuse fără ocolișuri

Discuțiile au fost directe și apăsate de realitatea de zi cu zi. Crescătorii au vorbit despre întârzieri la subvenții, despre accesul dificil la fonduri europene și despre blocajele din desfacerea produselor. Exporturile îngreunate, presiunea fiscală și birocrația excesivă completează un tablou pe care participanții l-au descris drept descurajant.

Un subiect sensibil a fost și lipsa forței de muncă. Tot mai puțini tineri aleg să continue meseria de cioban, iar fără măsuri concrete de sprijin, spun oierii, există riscul ca tradiția să se piardă treptat.

La eveniment a participat și deputatul AUR Tiberiu Claudiu Barstan, care a făcut imaginile publice şi a declarat că a dorit să fie prezent pentru a asculta direct problemele reale ale celor care trăiesc din creșterea animalelor. „Respect pentru oamenii care țin România în picioare”, a transmis acesta, subliniind că oieritul nu este doar o ocupație, ci o parte esențială a identității și economiei rurale.