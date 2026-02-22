csc șelimbăr începe cu stângul: înfrângere pe final de meci la tunari / video

CSC 1599 Șelimbăr a pierdut duminică, la Buftea, 0-1 cu CS Tunari, în etapa a 18-a a sezonului regular din Liga 2.

Meciul s-a jucat pe sinteticul de la Buftea, în condiții acceptabile, pe un teren curățat complet de zăpadă. Antrenorul sibienilor, Eugen Beza a mizat la start pe jucătorii vechi, fără a titulariza vreunul din cei trei fotbaliști aduși în iarnă.

Prima repriză a fost echilibrată, cu puține faze de poartă. Spre finalul primei părți, ilfovenii au avut o ocazie bună, prin Dragu, care l-a țintit pe portarul Măluțan.

În minutul 77, Tunariul a primit penalty la o intrare imprudentă a lui Giafer în careu. Portarul Măluțan a fost însă salvator și a intuit exact șutul lui Mustacă, reușind să pareze. Imediat, sibienii au avut o șansă bună, dar șutul lui Bucuroiu a trecut puțin pe lângă poarta gazdelor.

Foto: CS Tunari

Meciul se îndrepta spre o remiză echitabilă, însă, în minutul 87, după o lovitură liberă acordată ușor din flancul drept, a urmat o învălmășeală în careul șelimbărean, mingea a rămas cu noroc la Ispas, care a înscris din 5 metri. S-a terminat 1-0 pentru Tunari, iar CSC pierde un punct prețios.

Cu 16 puncte din 18 meciuri, ”călăreții roșii” au coborât pe locul 18 în clasamentul Ligii 2.

CSC Șelimbăr: Măluțan – Ivan, Giafer, Wiktorski, Călugăr – Boboc (Ayine 80), Al. Luca – Petrescu, Benzar (Mihart 80), Lenghel (A. Șerban 70) – Bucuroiu. Antrenor: Eugen Beza