CSC 1599 Șelimbăr a pierdut duminică, la Buftea, 0-1 cu CS Tunari, în etapa a 18-a a sezonului regular din Liga 2.
Meciul s-a jucat pe sinteticul de la Buftea, în condiții acceptabile, pe un teren curățat complet de zăpadă. Antrenorul sibienilor, Eugen Beza a mizat la start pe jucătorii vechi, fără a titulariza vreunul din cei trei fotbaliști aduși în iarnă.
Prima repriză a fost echilibrată, cu puține faze de poartă. Spre finalul primei părți, ilfovenii au avut o ocazie bună, prin Dragu, care l-a țintit pe portarul Măluțan.
În minutul 77, Tunariul a primit penalty la o intrare imprudentă a lui Giafer în careu. Portarul Măluțan a fost însă salvator și a intuit exact șutul lui Mustacă, reușind să pareze. Imediat, sibienii au avut o șansă bună, dar șutul lui Bucuroiu a trecut puțin pe lângă poarta gazdelor.
Meciul se îndrepta spre o remiză echitabilă, însă, în minutul 87, după o lovitură liberă acordată ușor din flancul drept, a urmat o învălmășeală în careul șelimbărean, mingea a rămas cu noroc la Ispas, care a înscris din 5 metri. S-a terminat 1-0 pentru Tunari, iar CSC pierde un punct prețios.
Cu 16 puncte din 18 meciuri, ”călăreții roșii” au coborât pe locul 18 în clasamentul Ligii 2.
CSC Șelimbăr: Măluțan – Ivan, Giafer, Wiktorski, Călugăr – Boboc (Ayine 80), Al. Luca – Petrescu, Benzar (Mihart 80), Lenghel (A. Șerban 70) – Bucuroiu. Antrenor: Eugen Beza
Ultima oră
- Sibiul menține impozitele stabilite pentru 2026: plângerile unui consilier local și ale hotelierilor, respinse acum 4 ore
- Dorinel Munteanu mizează pe dorința de revanșă la Miercurea Ciuc. ”Meci de șase puncte” / video acum 5 ore
- Camion încărcat cu lemne, prăbuşit într-o prăpastie în zona Gura Râului. Şoferul a supraviețuit / foto, video acum 6 ore
- CSC Șelimbăr începe cu stângul: înfrângere pe final de meci la Tunari / video acum 6 ore
- Primăria șterge datoriile pentru peste 100 de sibieni: Cea mai mare era de aproape 50.000 de lei acum 6 ore