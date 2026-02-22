dorinel munteanu mizează pe dorința de revanșă la miercurea ciuc. ”meci de șase puncte” / video

FC Hermannstadt joacă un meci crucial pentru supraviețuirea în Superliga, luni, de la ora 17.00, la Miercurea Ciuc, cu Csikszereda.

Sibienii au mare nevoie de puncte în deplasarea de luni, de la Miercurea Ciuc, în jocul cu una din contracandidatele în lupta pentru evitarea retrogradării.

Tehnicianul Dorinel Munteanu mizează pe dorința de revanșă a jucătorilor săi, care au pierdut în tur cu ciucanii, 0-2 pe ”Municipal”.

”Este o deplasare foarte importantă din toate punctele de vedere, pentru că este un joc de șase puncte contra unei contracandidate directe la play-out. Vreau să fie în mintea jucătorilor acel joc din tur, în care toți au fost surprinși de rezultat, 0-2. Fac un apel la orgoliul și potențialul lor, pentru că majoritatea au rămas în în lot, am încredere că au potențial foarte mare și putem să trecem cu bine peste acest joc. Nu va fi ușor, Miercurea Ciuc e o echipă e incomodă, imprevizibilă, cu un joc destul de bun acasă, dar trebuie să mergem încrezători că putem să câștigăm puncte, mă bazez pe atitudinea băieților.”

