pasajul subteran de la magazinul dumbrava intră în modernizare: investiția sare de 1 milion de euro

Pasajul pietonal subteran din zona Magazinului Dumbrava urmează să fie modernizat complet. Inițiativa aparține primarului Astrid Cora Fodor și vizează aducerea pasajului la standarde moderne de siguranță și accesibilitate. Construit în anii ’70, pasajul face legătura între Piața Unirii, Casa de Cultură a Sindicatelor, zona Magazinului Dumbrava și apropierea de Teatrul Național Radu Stanca, fiind un punct intens circulat din centrul orașului. De-a lungul timpului, spațiul a rămas funcțional, însă are nevoie de lucrări de reabilitare și adaptare la cerințele actuale, în special în ceea ce privește accesul persoanelor cu dizabilități și calitatea finisajelor. Proiectul prevede montarea unui lift pentru persoanele cu mobilitate redusă și amenajarea unei rampe de acces în zona scărilor dinspre Teatrul Național, astfel încât pasajul să poată fi utilizat în condiții egale de toți cetățenii. Structura de rezistență a construcției, realizată din beton armat, nu va fi modificată, intervențiile fiind punctuale și concentrate pe modernizarea spațiilor interioare și a zonelor de acces.

În interior, pasajul va fi reconfigurat parțial, grupurile sanitare vor fi modernizate, iar pereții vor primi finisaje noi, adaptate unui spațiu public contemporan. Travertinul existent va fi curățat și restaurat, iar la intrări va fi păstrat pavajul din granit, care va fi recondiționat și completat acolo unde este degradat. Proiectul include și amenajarea unor zone pentru artă stradală, panouri expoziționale și elemente de informare, precum și integrarea de mobilier urban și jardiniere în zona acceselor.

Suprafața utilă a pasajului va crește de la aproximativ 610 metri pătrați la peste 690 de metri pătrați, prin reorganizarea spațiilor existente. Valoarea totală estimată a investiției este de 5,43 milioane de lei, cu TVA inclus, din care aproximativ 3,7 milioane de lei reprezintă lucrările de construcții și montaj.

Prin această investiție, Primăria Sibiu își propune să crească gradul de siguranță pentru pietoni, să încurajeze mobilitatea urbană și să transforme un spațiu tranzitat zilnic într-un loc mai modern și mai prietenos cu locuitorii orașului. Dacă proiectul va fi aprobat de consilierii locali, următoarea etapă va fi demararea procedurilor pentru execuția lucrărilor.