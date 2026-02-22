pasajul subteran de la magazinul dumbrava intră în modernizare: investiția sare de 1 milion de euro

Pasajul pietonal subteran din zona Magazinului Dumbrava urmează să fie modernizat complet. Inițiativa aparține primarului Astrid Cora Fodor și vizează aducerea pasajului la standarde moderne de siguranță și accesibilitate.
Construit în anii ’70, pasajul face legătura între Piața Unirii, Casa de Cultură a Sindicatelor, zona Magazinului Dumbrava și apropierea de Teatrul Național Radu Stanca, fiind un punct intens circulat din centrul orașului. De-a lungul timpului, spațiul a rămas funcțional, însă are nevoie de lucrări de reabilitare și adaptare la cerințele actuale, în special în ceea ce privește accesul persoanelor cu dizabilități și calitatea finisajelor.
Proiectul prevede montarea unui lift pentru persoanele cu mobilitate redusă și amenajarea unei rampe de acces în zona scărilor dinspre Teatrul Național, astfel încât pasajul să poată fi utilizat în condiții egale de toți cetățenii. Structura de rezistență a construcției, realizată din beton armat, nu va fi modificată, intervențiile fiind punctuale și concentrate pe modernizarea spațiilor interioare și a zonelor de acces.