primăria sibiu a stabilit prețul de vânzare a terenurilor din cartierul tineretului: în jur de 170 euro metrul pătrat

Anul 2026 aduce o veste importantă pentru tinerii care și-au construit case în Cartierul Tineretului din Sibiu și vor să devină și proprietari ai terenurilor pe care locuiesc. Consiliul Local urmează să aprobe un preț unitar de vânzare pentru aceste terenuri, stabilit în baza unei evaluări recente.

Conform raportului de evaluare întocmit la sfârșitul anului trecut de evaluatori autorizați, terenurile vor fi vândute anul acesta la prețul de 167,24 euro pe metru pătrat, la care se adaugă TVA. Plata se va face în lei, calculată la cursul Băncii Naționale a României valabil în ziua semnării contractului de vânzare în formă autentică.