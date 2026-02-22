primăria șterge datoriile pentru peste 100 de sibieni: cea mai mare era de aproape 50.000 de lei

Primăria Municipiului Sibiu a decis să radieze din evidențele fiscale 117 persoane fizice și juridice, din cauza stării lor de insolvabilitate. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe ordinare a Consiliului Local din 2026.

Persoanele vizate nu mai pot fi urmărite pentru datoriile fiscale. În majoritatea cazurilor, fie persoanele au decedat, fie nu au venituri sau bunuri care să permită recuperarea datoriilor. Procedura se face conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală și a Codului administrativ.

Valoarea debitelor șterse

Pentru persoanele fizice, valoarea totală a datoriilor este de 326.738,97 lei. În cazul persoanelor juridice, suma este mult mai mică, 4.915 lei. Datoriile au fost monitorizate timp de cinci ani și, în această perioadă, situația debitorilor nu s-a schimbat.

Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura aplicarea hotărârii. Debitorii radiati rămân în evidențele fiscale doar într-un registru separat, pentru a permite verificări anuale și pentru a asigura respectarea legii.

Exemple din listă

Printre persoanele fizice scoase din evidențe se numără oameni care au decedat sau au fost declarați dispăruți, dar și persoane fără venituri sau bunuri identificabile. De asemenea, trei firme sunt radiate pentru că nu au avut bunuri sau venituri urmăribile: SC Benrica SRL, Asociația Râurile Vieții și SC Damian Service & More SRL.