sibiul menține impozitele stabilite pentru 2026: plângerile unui consilier local și ale hotelierilor, respinse

Sibiul își păstrează politica fiscală pentru 2026, după ce plângerile consilierului AUR Constantin Dincă și ale societății General Hotel Group au fost respinse. Disputa a pornit de la o cotă suplimentară a impozitului pe clădirile nerezidențiale, aplicată firmelor și hotelurilor,

Consilierul AUR Constantin Dincă a depus o plângere prin care solicita revocarea unei hotărâri a Consiliului Local Sibiu privind nivelul impozitelor și taxelor pentru 2026. În paralel, societatea General Hotel Group, care administrează mai multe hoteluri în oraș, a contestat aceeași hotărâre, nemulțumită de majorarea impozitului pe clădirile nerezidențiale deținute de persoane juridice.

Hotărârea atacată stabilește nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026, inclusiv o cotă adițională a impozitului pe clădirile nerezidențiale deținute de persoane juridice. Această cotă suplimentară se aplică pentru clădirile deținute de firme și instituții și are scopul de a sprijini bugetul local, astfel încât orașul să poată asigura servicii publice de calitate, investiții în infrastructură, iluminat public, salubrizare, spații verzi și alte proiecte pentru dezvoltarea orașului.

Argumentele consilierului și ale hotelierilor

Constantin Dincă contesta majorarea impozitului, susținând că nu a fost întocmit un studiu de impact și că decizia nu respectă principiile legalității, proporționalității și echității fiscale.

General Hotel Group argumenta că impozitul suplimentar pe clădirile nerezidențiale este nejustificat și că motivarea hotărârii nu este suficientă.