șoferul care a lovit o biciclistă la cristian, a fugit: femeia este grav rănită

Noi detalii ies la iveală în cazul accidentului produs pe DN1, la ieșirea din Cristian spre Săliște, unde o biciclistă a fost lovită de un autoturism. Şoferul a fugit de la locul faptei.

Momente tensionate astăzi, la ieșirea din Cristian, unde o biciclistă a fost lovită de un autoturism pe DN1, pe sensul spre Sibiu. Incidentul a atras atenția trecătorilor, iar echipajele de intervenție au intervenit imediat pentru a acorda îngrijiri victimei.(detalii aici)

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, din primele verificări efectuate de polițiștii Serviciului Rutier a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe direcția Săliște–Cristian, un bărbat a acroșat o femeie în vârstă de 38 de ani, din localitatea Săsăuși.