a început postul paștelui: ce trebuie să știi ca să nu îți afectezi sănătatea

De astăzi, 23 februarie, a început cel mai lung și mai exigent post al anului: postul pascal, care se va încheia pe 11 aprilie.

Deși la prima vedere poate părea o simplă dietă restrictivă, postul reprezintă, de fapt, o îmbinare armonioasă între credință, tradiție și echilibru corporal, oferind în același timp o „detoxifiere” naturală de primăvară.

Potrivit specialiștilor, beneficiile postului pentru sănătate sunt multiple: curățarea celulelor, refacerea nivelului de fier, reducerea inflamațiilor și chiar creșterea clarității mentale. „Postul acționează ca un buton de reset de la începutul fiecărei primăveri”, explică dr. Simona Berariu, șefa Compartimentului de Evaluarea și Promovarea Sănătății din cadrul DSP Sibiu.

Atenție la echilibrul nutrițional!

Postul nu înseamnă să trăim doar cu pâine și zacuscă. Alimentația trebuie să fie variată, astfel încât organismul să primească toți nutrienții necesari, chiar și fără lactate, ouă sau carne.