accidentul grav de luni dimineață de la săliște: un om a murit, iar alți doi sunt grav răniți / update foto

Polițiștii rutieri intervin de urgență, în dimineața zilei de luni, 23 februarie, la un accident de circulație grav, produs pe DN 1, la ieșirea din localitatea Săcel spre Săliște.
UPDATE 3 ORA 9:38: Din primele cercetări la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat în vârstă de 33 de ani, din Cristian, care conducea o mașină pe DN1, la km 328, pe direcția Săcel–Săliște, a pierdut controlul direcției de deplasare, a pătruns pe sensul opus și a intrat frontal într-o autoutilitară condusă din sens opus de un bărbat în vârstă de 53 de ani, din Apoldu de Sus.
Din păcate, șoferul autoturismului și-a pierdut viața. Conducătorul autoutilitarei și un pasager din autoturism au suferit răni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.
UPDATE 2 ORA 9:17: Din păcate, în urma accidentului, un bărbat în vârstă de aproximativ 33 de ani a suferit leziuni incompatibile cu viața, medicul aflat la fața locului fiind nevoit să constate decesul.
Alți doi bărbați, în vârstă de 53 și 28 de ani, au rămas încarcerați și a fost necesară intervenția echipajului de descarcerare pentru extragerea lor. Aceștia au suferit multiple traumatisme și au fost transportați la spital.
UPDATE ORA 9:04: Traficul în zonă este blocat total.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
Potrivit informațiilor transmise de ISU Sibiu, la fața locului au fost mobilizate de urgență: trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și o autospecială pentru transport personal și victime multiple. De asemenea, intervine și un echipaj al SAJ Sibiu.
Din primele date, în accident sunt implicate două autovehicule: o mașină și o autoutilitară.
În urma impactului, două persoane ar fi rămas încarcerate, fiind necesară intervenția echipajului de descarcerare pentru extragerea acestora în condiții de siguranță.
