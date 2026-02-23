accident pe dn1, în zona extaz: impact între o mașină și un microbuz / update foto

Polițiștii rutieri au intervenit luni seara, 23 februarie, la un accident de circulație produs în localitatea Șelimbăr, la intersecția străzii Mihai Viteazu cu DN1, în zona Extaz

UPDATE: Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un șofer sibian în vârstă de 52 de ani, în timp ce conducea un microbuz pentru transport persoane pe strada Mihai Viteazu din Șelimbăr, a efectuat un viraj la stânga pentru a pătrunde pe DN1 fără să acorde prioritate de trecere unei mașini. Astfel, a intrat în coliziune cu un autoturismul condus din direcția Sibiu spre Veștem de către un tânăr în vârstă de 29 de ani, din Sadu.

În urma impactului, o pasageră din autoturism, o tânără de 24 de ani, din Păuca, a fost rănită.

Microbuzul, cu o capacitate de 21 de locuri, transporta șase pasageri în momentul producerii accidentului. Niciuna dintre persoanele aflate în microbuz nu a suferit leziuni.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Potrivit primelor informații, în eveniment au fost implicate un autoturism și un microbuz de transport persoane.

La fața locului a intervenit și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, de tip C – cu medic. Echipajul medical a acordat îngrijiri unei tinere în vârstă de 24 de ani, care a suferit un traumatism la un membru inferior.

Femeia, singura victimă a accidentului, a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

În urma impactului, traficul în zonă se desfășoară cu dificultate.