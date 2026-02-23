alertă meteo: ploi și vânt în următoarele zile, iar la munte va ninge

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de luni, ora 10:00, până miercuri seara, ora 22:00, care vizează ploi, ninsori la munte și intensificări ale vântului.

În județul Sibiu, precum și în alte zone montane și intracarpatice, se vor semnala precipitații mixte și vânt puternic, cu rafale ce pot depăși 60 km/h în zonele joase și 90 km/h la altitudini mari, în special în Carpații Meridionali.

Potrivit Mediafax, în întreaga țară, aria ploilor se va extinde din nord-vest spre restul regiunilor, cu precipitații ce pot lua forma de lapoviță, ninsoare sau măzăriche în zonele centrale și de nord.

La munte, în special în Munții Apuseni și Carpații Orientali, se așteaptă ninsori care pot depune un strat nou de zăpadă între 10 și 30 cm. Meteorologii au emis și avertizări Cod galben pentru cantități însemnate de precipitații, polei, viscol și vizibilitate redusă în zonele montane ale județelor Alba, Sibiu, Hunedoara, Arad, Timiș și Caraș-Severin.

Prognoza pe zile pentru România:

Luni: precipitații pe aproape toată țara, predominant ploi, iar la munte ninsori și lapoviță. În zonele intracarpatice și montane se vor acumula local 15-20 l/mp de apă, izolat 25-35 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare, local 40-55 km/h, iar la munte rafale de 70-80 km/h.

Marți: aria precipitațiilor continuă, iar la munte, în Carpații Meridionali și de Curbură, va ninge viscolit, cu strat de zăpadă de 10-15 cm. Vântul va sufla cu 50-70 km/h în Banat, Oltenia, Transilvania și sud-vestul Munteniei, iar la altitudini mari, rafalele vor ajunge la 90-110 km/h.

Noaptea de marți spre miercuri: viscol puternic în Carpații Meridionali și de Curbură, vizibilitate redusă semnificativ, continuarea depunerii stratului de zăpadă.

Miercuri: precipitațiile se mențin pe alocuri, mai ales în centrul și estul țării, iar vântul va continua să fie puternic, cu rafale de peste 60 km/h în zonele joase și 90-100 km/h la munte.