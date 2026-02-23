alertă pe dn1 la scoreiu: cisternă cu gaz răsturnată. oamenii din zonă evacuați din locuințe / video

Traficul rutier este blocat luni seara pe DN1 la Scoreiu în județul Sibiu din cauza unei cisterne cu gaz, care s-a răsturnat pe carosabil. Mai multe persoane sunt evacuate din zonă.

UPDATE

ISU Sibiu informează că a fost transmis mesaj de avertizare RO-Alert pentru locuitorii din zonă. „Până în acest moment au fost evacuați de pe o rază de 1 km aproximativ 20 de locatari. Misiunea este în desfășurare”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit primelor informații, sunt sesizate scăpări ușoare de gaz. Traficul în zonă este blocat pentru intervenția echipajelor specializate.

“ISU Sibiu intervine de urgență pe DN 1 in localitatea Scoreiu unde o autocisternă care transporta gaz butan s-a răsturnat în afara părții carosabile. La fața locului sunt mobilizate trei autospeciale de stingere și două echipaje SMURD dintre care unul cu medic și o autospecială de transport personal cu victime multiple. Din primele informații sunt ușoare scăpări de gaze”, informează reprezentanții ISU Sibiu.

Preventiv a fost stabilit un perimetru de siguranță de 800 m. Locuitorii de pe această rază sunt evacuați preventiv.

La fața locului se deplasează și autospeciala CBRN pentru efectuarea de măsurători. De asemenea, a fost solicitată și autospeciala cu roboți din cadrul ISU Brașov.

Traficul este restricționat pentru desfășurarea intervenției în condiții de siguranță. IPJ îi îndeamnă pe șoferi să respecte indicațiile polițiștilor și ale echipajelor de intervenție prezente la fața locului.