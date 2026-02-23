biciclista rănită de șoferul fugar este în stare foarte gravă: a fost transferată la ati

Femeia lovită de o mașină, duminică, la Cristian, este în stare foarte gravă. Aceasta a fost internată la Spitalul Județean.

Sibianca a fost transportată de urgență la spital, iar acum se află pe secția de Terapie Intensivă. Starea ei este foarte gravă, transmit medicii.

„Pacienta a fost preluată de UPU la data de 22.02.2026, internată în secția Neurochirurgie și transferată în secția ATI cu stare generală foarte gravă. Continuă monitorizarea și tratamentul de specialitate”, spun reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Vă reamintim că aceasta se afla pe o bicicletă și traversa drumul național neregulamentar când a fost lovită de o mașină. Șoferul a fugit de la fața locului, fiind prins ulterior de polițiști în Săliște. Femeia are 38 de ani și este din Săsăuș. (Detalii despre accident, AICI)