ce pedeapsă a primit sibianul care și-a decorat casa cu simboluri fasciste: în interior avea o pictură cu hitler

În primăvara anului trecut, un sibian a ajuns în atenția procurorilor fiindcă și-a decorat casa cu diverse simboluri fasciste. El a fost reclamat, la acea vreme, de un turist german, care a văzut însemnele din stradă. De curând, magistrații au decis ce pedeapsă va primi.

Un bărbat în vârstă de 55 de ani din Agnita a fost „vizitat” anul trecut de oamenii legii după ce un turist german l-a reclamat că are afișate pe poartă și pe pragul casei mai multe însemne fasciste. La acea vreme s-au făcut percheziții atât în orașul Agnita, cât și la o casă pe care acesta o deține pe strada E.A. Bieltz din municipiul Sibiu. (DETALII AICI)

Casa plină de însemne naziste

Sibianul a fost trimis în judecată pentru „săvârșirea infracțiunilor de confecționarea de simboluri fasciste și utilizarea acestora în public”. Anchetatorii au descoperit că, la locuința din Agnita, omul avea afișată pe pragul casei o svastică din ceramică, vizibilă din stradă. De asemenea, în locuință avea realizată o pictură cu fostul conducător al naziștilor, Adolf Hitler. La fereastră avea expuse alte tablouri cu chipurile foștilor conducători ai organizațiilor fasciste. În locuință, oamenii legii au mai găsit și 6 revolvere.

Instanța a stabilit că, fiindcă omul a expus toate aceste simboluri astfel încât să fie observate din stradă, a fost devoalată intenția lui de răspândire a ideilor fasciste prin promovarea cultului unor persoane vinovate de persecuția și anihilarea evreilor europeni. „Urmarea imediata constă în starea de pericol la adresa relațiilor sociale referitoare la prevenirea și combaterea incitării la ură națională, rasială sau religioasă, la discriminare, precum și la prevenirea și combaterea de infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, iar legătura de cauzalitate rezultă chiar din materialitatea faptei”, potrivit datelor publicate pe rejust.ro.

Magistrații au mai stabilit că bărbatul „a făcut o pasiune pentru personalități controversate ce intră în sfera interdicțiilor impuse de OUG 31/2002”, însă prin modul său de acțiune a realizat o expunere publică minimă. De altfel, după sesizarea organelor de cercetare penală, el a desființat svastica de pe pragul casei, îndepărtând și tablourile liderilor naziști de la ferestre.

Condamnare la închisoare cu suspendare

Magistrații Judecătoriei Agnita au decis, săptămâna trecută, ca bărbatul să fie condamnat la 4 luni de închisoare cu suspendare. El va fi pus sub supraveghere pentru o perioadă de 2 ani, timp în care va avea mai multe obligații. Va trebui să se prezinte regulat la Serviciul de Probațiune, să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa, să anunțe schimbarea locuinței și orice deplasare depășește 5 zile și să comunice orice informație privind existența sa.