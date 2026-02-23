csu, victorie în amicalul cu o echipă de vedete din sua

CSU Sibiu s-a impus luni în Sala Transilvania, 105-54 în jocul amical cu americanii de la Euro Tour Team.

Sibienii au disputat luni un meci de pregătire în Sala Transilvania, împotriva Euro Tour Team, echipă formată din jucători americani, aflată într-un turneu de promovare în Europa.

Antrenorul Dan Fleșeriu a mizat pe jucătorii tineri, inclusiv pe cei de la ”satelit”, care duminică au avut meci oficial în Divizia A cu UBT Cluj 2.

”Vulturii” au controlat clar jocul și s-au impus de o manieră categorică, scor 105-54, dar pentru juniorii sibieni a fost un plus de experiență important.

Pentru CSU au punctat: Edu Roschnafsky 19, Elias Drăgan 17, Tavon King 15, MJ Randolph 13, Raul Mitrache 12, Paul Itu 8, Radu Popa 6, Erik Sledinschi 5, Andrei Vulc 4, Keith Stone 4, Anastasios Zetos 2.

Liga Națională de baschet este întreruptă pentru acțiunile loturilor naționale.