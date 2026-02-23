cum s-a produs tragedia de luni dimineață de pe dn1 la săcel: martorii sunt înmărmuriți / video

Ies la iveală noi detalii despre accidentul mortal petrecut între localitățile sibiene Săcel și Săliște.

Conform primelor date de la martorii cumplitului accident, șoferul în vârstă de 33 de ani, din Cristian, care se deplasa cu mașina pe DN1, pe direcția Săcel–Săliște, ar fi intrat brusc pe contrasens.

Bărbatul împrumutase mașina de la un prieten și se afla în drum spre Sibiu pentru a o returna. Un alt șofer, aflat la mică distanță de acesta, a declarat că a văzut brusc cum acesta pătrunde pe contrasens și intră în coliziune violentă cu o autoutilitară. În urma impactului, mașina a luat foc, fiind stinsă de ceilalți șoferi cu mai multe extinctoare.

Cei prezenți la accident nu au putut extrage șoferul din mașină, fiind captiv între fiarele contorsionate. Autoutilitara, condusă de un bărbat în vârstă de 53 de ani, din Apoldu de Sus, transporta deșeuri medicale.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de Poliție și ambulanțe SMURD. Traficul rutier în zonă a fost blocat mai bine de 2 ore și jumătate.