decizie unanimă în coaliție: impozite mai mici pentru clădiri vechi și persoane cu handicap

Coaliția a ajuns luni la un acord unanim privind un pachet de măsuri pentru modernizarea statului, relansarea economiei și respectarea angajamentelor europene asumate de România. Reforma administrației și pachetul economic urmează să fie aprobate marți, în ședința de Guvern.

Reformă în administrația centrală și locală

Pachetul dedicat administrației centrale și locale vizează reducerea suprapunerilor instituționale și eficientizarea proceselor interne. Obiectivul declarat este creșterea calității actului administrativ și reducerea costurilor statului.

Reforma urmează să fie adoptată în ședința de Guvern, simultan cu pachetul de relansare economică.

Pachet de relansare economică

Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei au fost mandatate să finalizeze detaliile tehnice pentru ca pachetul de relansare economică să poată fi aprobat odată cu reforma administrativă.

Reduceri la impozitul pe clădiri vechi

Coaliția a agreat introducerea unor măsuri fiscale privind patrimoniul construit:

Reducere de 25% la impozitul pentru clădirile mai vechi de 100 de ani

Reducere de 15% pentru clădirile cu vechime între 50 și 100 de ani

Reduceri pentru persoanele cu handicap

Au fost stabilite și cotele de reducere la impozitele pe clădiri și mașini pentru persoanele cu handicap:

50% reducere pentru persoanele cu handicap grav

25% reducere pentru persoanele cu handicap accentuat

Facilitățile vor avea însă plafoane valorice.

Ministerul Finanțelor va formula textul de lege astfel încât să fie posibile regularizări pentru contribuabilii care au achitat deja impozitele.