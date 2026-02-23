dorinel munteanu amenință cu plecarea de la sibiu. ”voi avea o discuție cu conducerea”

După patru eșecuri consecutive pe banca lui FC Hermannstadt, antrenorul Dorinel Munteanu recunoaște franc că este principalul vinovat și acuză jucătorii veniți în iarnă că nu au adus niciun plus.

Sibienii se prăbușesc în clasament, după 1-2 la Miercurea Ciuc, iar jocul nu le dă multe speranțe pentru a prinde barajele de supraviețuire. Numirea lui Dorinel pare că nu a fost una deloc inspirată, mai ales că șefii clubului au avut o listă interesantă, cu tehnicieni mai tineri.

După eșecul de la Miercurea Ciuc, tehnicianul Dorinel Munteanu ia în calcul plecarea de la Sibiu, mai ales că nu a reușit în iarnă să resusciteze echipa, așa cum promisese la venirea sa. ”Este o situație delicată, voi continua să lupt până la capăt, dar voi avea o discuție cu conducerea. Și eu sunt supărat ca și conducerea, am acumulat foarte puține puncte, nu pot să dau vina pe jucători, eu sunt responsabil, dar una ne antrenăm și alta jucăm” a spus ”Neamțul”. Cel mai probabil și răbdarea patronilor clubului este la final.

”Nu m-au ajutat cu nimic”

Fostul internațional a acuzat și faptul că jucătorii aduși în iarnă de el nu ajută cu nimic, așa cum spera inițial.

”Am mers să câștigăm, dar nu puteam cu acest joc, am jucat haotic, mă așteptam la mai multă organizare în prima repriză, dar nu avem nicio scuză. Sunt principalul vinovat, nu am putut să schimb nimic de 10 etape de când am preluat echipa. Sunt îngândurat, mi-am dat acordul la niște transferuri care încă nu mă ajută, au și plecat câțiva jucători, trebuia să schimb ceva, dar încă nu au înțeles ce le cer eu. Am crezut în câțiva jucători care trebuia să mă ajute, mi-am dat acordul la transferuri și nu m-au ajutat absolut deloc. Defensiva e o problemă, discutăm mult, dar ce să antrenez la fazele fixe? Sunt lucruri bizare care nu se întâmplă” a declarat Munteanu.

FC Hermannstadt este penultima în Superliga, cu 17 puncte din 28 de jocuri și nu pare capabilă să bată pe nimeni în acest sezon. Sibiul se prăbușește în gol de la plecarea fostului președinte, Dani Coman.