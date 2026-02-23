două seri speciale la sala thalia: brahms, beethoven și un concert dedicat bebelușilor

Ultimele zile ale lunii februarie programează, la Sala Thalia, două întâlniri speciale cu maestrul Cristian Mandeal, una dintre cele mai apreciate și constante prezențe pe scena Filarmonicii de Stat Sibiu.

Un concert simfonic de anvergură și un eveniment dedicat celor mai mici ascultători marchează finalul lunii, aducând în prim-plan atât marile partituri romantice, cât și bucuria descoperirii muzicii de la vârste fragede.

Joi, 26 februarie, de la ora 19:00, maestrul Cristian Mandeal revine la pupitrul Orchestrei Filarmonicii de Stat Sibiu, cu un program ce reunește două lucrări majore ale repertoriului german. Pianista Oxana Corjos va interpreta Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră în re minor, op. 15 de Johannes Brahms, o partitură de mare forță și emoție, care rămâne una dintre cele mai impresionante creații ale romantismului. În partea a doua a serii, publicul va asculta Simfonia nr. 6 „Pastorala” de Ludwig van Beethoven, o lucrare inspirată din natură, în care compozitorul transformă peisajul sonor într-o experiență muzicală memorabilă.

A doua zi, vineri, 27 februarie, de la ora 10:00, muzica se adresează celor mai mici spectatori. „Simfonia Bebemol” propune o întâlnire a bebelușilor și a viitoarelor mămici cu orchestra simfonică, printr-o versiune adaptată a „Pastoralei” beethoveniene, din care vor fi interpretate trei dintre cele cinci părți. Numeroase studii arată că sensibilitatea pentru muzică se dezvoltă încă din primele luni de viață, iar acest concert propune o experiență directă și accesibilă, într-un cadru prietenos, special gândit pentru cei mici.

Biletele sunt disponibile online și la casa de bilete a filarmonicii.

Mai multe informații despre evenimentele Filarmonicii de Stat Sibiu sunt disponibile pe filarmonicasibiu.ro și în aplicația Filarmonica Sibiu.

