elevii din mediaș, program artistic de dragobete: scenete și cântece tradiționale românești / foto

Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură, împreună cu elevii clasei pregătitoare de la Școala Gimnazială „Cireșarii” – structura Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș”, coordonați de profesor Gabriela Pădurean și grupul „Bobocei de pe Târnave”, a organizat vineri, 20 februarie 2026, începând cu ora 12:00, la Centrul Social Comunitar de Agrement și Sport o serie de activități sub numele „De Dragobete cu băieți și fete”.

Evenimentul a adus în prim-plan tradițiile românești și bucuria copilăriei, printr-un program artistic pregătit cu entuziasm de cei mici. Elevii au prezentat o scenetă tematică, au interpretat cântece și au recitat poezii.

Atmosfera a fost una caldă și plină de emoție, la eveniment participând părinți care au fost alături de copii și i-au răsplătit cu aplauze pentru implicarea și talentul lor.