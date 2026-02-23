fc hermannstadt în colaps: sibienii pierd și la miercurea ciuc, iar gluma se îngroașă / video

FC Hermannstadt este în plin picaj cu Dorinel Munteanu pe bancă și a ajuns la patru eșecuri consecutive, după 1-2 luni, la Miercurea Ciuc.

Două dintre rivalele în lupta pentru menținerea în Superliga, Csikszereda și Hermannstadt s-au înfruntat luni la Miercurea Ciuc, într-un duel foarte important pentru subsolul clasamentului.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Dorinel a mers pe echipa obișnuită din ultimele etape, noutatea fiind Luca în flancul stâng, în locul lui Ciubotaru, lăsat pe bancă. La gazde, în centrul defensivei a fost Palmeș, jucător care evolua cu doi ani în urmă la CSC Șelimbăr.

După un început echilibrat, ciucanii au deschis scorul în minutul 17, după o lovitură liberă din flancul drept, la care Attila Csuros a pus capul de lângă Florescu pentru 1-0. Spectrul retrogradării era tot mai accentuat pentru sibieni.

Foto: FC Csikszereda

După doar 30 de minute, ”Neamțul” schimbă, îl scoate pe Albu și îl introduce pe israelianul Zargary.

FC Hermannstadt egalează în minutul 32, după ce Căpușă insistă la o minge și centrează din dreapta, Afalna reia cu capul, portarul scoate în față, de unde Chițu împinge mingea în plasă.

Foto: FC Csikszereda

A urmat în minutul 41 un gol fabulos pentru Miercurea Ciuc, trasorul lui Trif de la 30 de metri, direct în vinclul porții lui Lazar.

După pauză, Dorinel schimbă din nou și mizează pe Karo și Simba, în locul lui Chorbadzhiyski și Afalna. Jocul ofensiv suferă în continuare, intră și Neguț în locul lui Politic.

Foto: FC Csikszereda

Dorinel riscă în ultimul sfert de oră, când intră Buș în locul lui Ivanov. Sergiu Buș are prima ocazie din repriza secundă, cap mult peste poartă din 10 metri. Pentru suedezul Simba este însă greu și să centreze din flancul drept.

Miercurea Ciuc este periculoasă pe contre rapide, Nagy reia cu capul pe lângă poartă, în minutul 84. Buș trage violent în prelungiri, dar în blocaj. Urcă și portarul Lazar în atac, dar finalul nu aduce luciditate sibienilor.

Foto: FC Csikszereda

Csikszereda câștigă duelul pentru supraviețuire cu 2-1 și câștigă al doilea meci contra sibienilor din acest sezon.

FC Hermannstadt dezamăgește însă și la Miercurea Ciuc și nu arată deloc a echipă nici cu Dorinel Munteanu pe bancă, în ciuda transferurilor făcute în iarnă. Are patru eșecuri consecutive și se scufundă tot mai mult în subsolul clasamentului, alături de Metaloglobus, iar aducerea ”Neamțului” pare fi o eroare care poate costa retrogradarea.

FC Hermannstadt: Lazar – Căpușă, Chorbadzhiyski (Karo 46), I. Stoica, Stancu – Florescu, Ivanov (Buș 73), Albu (Zargary 36) – Chițu, Afalna (Simba 46), Politic (Neguț 60). Antrenor: Dorinel Munteanu