femeie de 82 de ani lovită de o mașină în sibiu: va fi dusă la spital / foto

O femeie în vârstă de 82 de ani a fost lovită de o mașină pe o stradă din Sibiu. La fața locului s-au deplasat polițiștii și echipajele medicale.

Sursa: Info Trafic Sibiu / WhatsApp

UPDATE

„Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Nicolae Iorga din direcția Blvd. Mihai Viteazu, o tânără de 20 de ani din Sibiu a acroșat o femeie de 82 de ani din Sibiu, care traversa drumul în zona trecerii pentru pietoni amplasată în apropiere de intersecția cu strada Luptei”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Accidentul s-a produs pe strada Nicolae Iorga din Sibiu. Din primele informații, o femeie a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni.

„La fata locului salvatorii au constatat că este vorba de o femeie în vârstă de 82 de ani care a suferit multiple contuzii. Femeie este conștientă, este în curs de monitorizare și urmează să fie transportată la UPU Sibiu”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Traficul în zonă este îngreunat.