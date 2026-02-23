galeria lui fc hermannstadt acuză incidente la miercurea ciuc: sibienii reclamă tratament abuziv

Cei 20 de fani sibieni de la Peluza Nord care au făcut luni deplasarea la Miercurea Ciuc au reclamat tratamentul abuziv la care au fost supuși de clubul din Miercurea Ciuc.

”Peluza Nord” e emis un comunicat public pe pagina sa oficială, în care e reclamat tratamentul la care a fost supus de clubul Csikszereda și Jandarmeria Mobilă ”Regele Ferdinand” din Tg. Mureș. Fanii sibieni au fost șicanați începând din momentul în care au ajuns la stadion, apoi în tribună, când au scandat numele țării noastre.

”Deplasarea noastră de la Miercurea Ciuc a avut momente neplăcute din cauza „ospitalității” clubului organizator FC Miercurea Ciuc, precum și a Grupării de Jandarmi Mobile „Regele Ferdinand I” din Târgu Mureș.

Ne-a fost întârziată intrarea pe stadion pe motiv că „am venit neanunțați în deplasare”, însă clubul nostru a informat clubul gazdă că 20 de suporteri sibieni vor face deplasarea. Pe lângă faptul că am fost ținuți minute în șir la porțile stadionului, la controlul de la intrare ne-au fost confiscate stickerele pe motiv că „le lipim și facem mizerie în stadion”.

Pe parcursul meciului am fost constant instigați de suporterii gazdelor, care au scandat în dese rânduri numele țării ai cărei cetățeni provin din Mongolia, noi răspunzând prin scandări specifice peluzelor românești.

La pauza meciului am dorit să achiziționăm apă, însă nu a existat în zona oaspeților, iar „gazdele” ne-au recomandat să bem apă de la toaletă. La finalul meciului, un alt reprezentant al „gazdelor” ne-a comunicat că, dacă doream apă, ne-ar fi oferit, însă deja totul era tardiv.

Punctul culminant al deplasării a fost reprezentat de legitimarea tuturor membrilor peluzei care au făcut deplasarea la Miercurea Ciuc. Gruparea de Jandarmi Mobilă „Regele Ferdinand I” din Târgu Mureș a considerat că este necesar să legitimeze suporterii prezenți din cauza scandărilor noastre. Este inadmisibil ca scandări de tipul „ria, ria, ungaria” să fie tolerate și încurajate pe teritoriul României, în timp ce scandarea numelui țării noastre (stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil) să fie blamată.

Fie că locuitorilor din această regiune le place sau nu, sunt cetățeni români și trebuie să respecte minunata noastră Românie și Constituția ei.

Ținutul Secuiesc nu există!” se arată în cumunicatul emis de Peluza Nord.

FC Hermannstadt și-a bătut încă o dată joc de efortul fanilor săi și a jucat foarte slab, cedând cu 1-2 meciul de la Miercurea Ciuc. Fanii sibieni au cerut și demisia antrenorului Dorinel Munteanu pentru rezultatele foarte slabe.