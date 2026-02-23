horațiu potra a leșinat în sala de judecată: aștepta decizia magistraților

În cursul zilei de luni, 23 februarie, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, precum și ceilalți inculpați din dosarul privind acțiuni împotriva ordinii constituționale și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, s-au prezentat la Curtea de Apel București.

În jurul orei 14:30, în timp ce aștepta decizia magistraților privind începerea procesului penal pentru tentativă de lovitură de stat, Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată. O ambulanță a fost chemată pentru a-i acorda îngrijiri medicale.

Potrivit Adevărul, Călin Georgescu și Horațiu Potra se aflau în sala de judecată de aproximativ două ore și jumătate împreună cu ceilalți inculpați, inclusiv fiul și nepotul lui Potra, plasați în arest la domiciliu, așteptând hotărârea instanței.

Contextul procesului

La termenul din 22 decembrie 2025, judecătorul de cameră preliminară a aprobat mai multe solicitări ale lui Horațiu Potra, inclusiv depunerea la dosar a unui memory stick Hama USB 3.0, de 64 GB, care conținea două înregistrări video, și audierea unui martor-asistent în cadrul percheziției din 26 februarie 2025 la adresa acestuia din Mediaș. Alte cereri ale inculpaților au fost respinse.

În 19 ianuarie 2026, instanța supremă a decis menținerea arestului preventiv pentru Horațiu Potra, în timp ce fiul și nepotul său au fost plasați în arest la domiciliu. Cei trei au fost aduși în țară din Dubai în 20 noiembrie 2025, după ce au fost reținuți pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și nerespectarea regimului armelor, munițiilor și materiilor explozive.

Detalii din anchetă

Procurorii susțin că, în contextul hotărârii CCR din 6 decembrie 2024, care a anulat alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu s-a întâlnit în secret la Ciolpani, județul Ilfov, cu mercenarul Horațiu Potra. Potra, cunoscut pentru activitățile sale în zone de conflict internațional și pentru recrutarea de grupuri paramilitare, ar fi planificat alături de Georgescu acțiuni violente cu caracter subversiv, vizând destabilizarea ordinii constituționale.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, polițiștii au făcut filtre în mai multe localități și în Capitală, oprind și controlând vehicule în care au fost descoperite arme albe, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, pistoale și materiale pirotehnice cu potențial exploziv. Procurorii au concluzionat că acțiunile celor 22 de inculpați au pus în pericol securitatea națională și ordinea constituțională.

În februarie 2025, au fost efectuate 47 de percheziții la domiciliile a 27 de persoane și patru sedii de firmă, inclusiv la locuința lui Horațiu Potra, unde anchetatorii au descoperit sume mari de bani și numeroase arme. Horațiu Potra a recunoscut deținerea ilegală a acestora, dar a refuzat alte comentarii.