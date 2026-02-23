în sibiu, o mamă creează mărțișoare pentru a fi mereu lângă fiul ei: maria coase manual fiecare piesă / foto

Maria este dovada vie că pasiunea poate deveni un stil de viață sustenabil atunci când motivul este unul puternic. Dorința de a fi o mamă prezentă a împins-o spre antreprenoriat. Ceea ce a început ca un hobby în concediul de maternitate este acum singura ei sursă de venit, o activitate care îi ocupă tot timpul, dar care îi oferă libertatea de a fi lângă fiul ei, Iustin.

La 39 de ani, Maria are în spate un parcurs profesional surprinzător, care i-a modelat disciplina și viziunea asupra vieții. De la rigoarea liceului militar din Alba Iulia, pe care l-a absolvit cu succes, până la anii petrecuți în amfiteatrele Facultății de Medicină și, ulterior, licența obținută la Facultatea de Teologie și Asistență Socială din Sibiu, fiecare etapă a contribuit la omul de astăzi.

Maria a ales să își canalizeze toată această experiență și dăruire într-o direcție mult mai personală: arta de a lucra manual, singura activitate din care trăiește exclusiv astăzi și care îi oferă libertatea de a fi prezentă în viața fiului ei.

„Sunt născută în Gorj, dar m-a adoptat Sibiul acum 20 de ani”, spune Maria.

Înainte de a descoperi handmade-ul, Maria a publicat două volume de poezie și a lucrat în domeniul vânzărilor – de la flori la cărți și cadouri.

„Țara lui Mărțișor” – Un tărâm creativ unde taxele se plătesc în pasiune

Pentru mulți sibieni, martie începe cu un simbol prins în piept. Pentru Maria, începe cu luni de muncă, flori presate din vară și sute de ore de cusut manual. Totul a pornit dintr-o dorință simplă, dar puternică: aceea de a fi aproape de fiul ei, Iustin, și de a avea un program care să îi permită să fie, înainte de toate, mamă.

După ani de zile petrecuți în domeniul vânzărilor, Maria a simțit nevoia unui hobby care să o împlinească. Ceea ce a început ca o activitate de relaxare în perioada maternității s-a transformat, din 2020, într-o afacere legală, cu un feedback impresionant din partea publicului.

În fiecare sezon, prin mâinile Mariei trec mii de mărțișoare. Nu sunt simple obiecte de serie, ci piese în care întreaga familie se implică.

„Am ales numele «Țara lui Mărțișor» pentru că este un tărâm al meu în care pot să-mi manifest creativitatea. Am două astfel de țări creative, în afara celei natale în care plătesc taxe: una în care cos și cealaltă în care pictez”, povestește Maria.

Procesul din spatele unui mărțișor

Deși prețurile sunt accesibile, începând de la 6-8 lei, munca depusă pentru un singur mărțișor este colosală. Cele mai complexe piese sunt cele cusute de la zero pe pânză. Maria coase modelul, îl decupează, îl lipește pe un bănuț de sticlă, îl atașează unei rame de lemn sculptate, adaugă acul de broșă și, la final, șnurul.

„Cel mai dificil tip de mărțișor sunt clar cele cusute, care pornesc de la zero pe o pânză. Coasem modelul, îl decupăm, îl lipim pe un bănuț de sticlă. Bănuțul vine atașat pe o ramă de lemn sculptată, se atașează acul de broșă, apoi șnurul de mărțișor. Cred că trece aceeași piesă și de 8 ori prin mâna mea. Tot procesul ia o oră.”

Pentru produsele cu flori naturale și rășină, pregătirile încep încă din iunie, când Maria și fiul ei culeg plantele și le pun la presat „ca la carte”, pentru ca toamna și iarna să fie asamblate în broșe unicat.

Vedeta anului: Mărțișorul Kendama, ideea micului Iustin

Anul acesta, Maria a mizat pe consultanța celui mai sincer critic al ei: fiul său de 10 ani. Așa a apărut „Mărțișorul Kendama”, o piesă care a devenit rapid preferata copiilor.

„M-am consultat cu el să văd cam care ar fi piața la vârsta lui. Mi-a spus clar că ar avea succes. Am făcut desenul pe lemn și am colaborat cu o altă mămică din Sibiu care are o afacere cu debitare laser pentru a tăia formele. Costă 8 lei și este foarte iubit”, spune artista.

Unde găsim mărțișoarele autentice?

Deși anul acesta nu este prezentă cu o tonetă la târgurile stradale, Maria colaborează strâns cu Muzeul ASTRA, unde produsele ei de inspirație tradițională pot fi găsite de vizitatori. De asemenea, sibienii pot comanda online, Maria ocupându-se personal de livrare și facturare.

Pe lângă mărțișoare, artista organizează și ateliere părinte-copil, dorind să transmită mai departe dragostea pentru lucrul manual. „Scopul nostru este să oferim un produs final cu amprentă personală, ceva ce nu vei găsi niciodată într-un hypermarket”, concluzionează ea.