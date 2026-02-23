interes uriaș pentru reabilitarea „medicalelor” de la spitalul județean sibiu: 45 de firme au depus oferte

Șase asocieri, care reunesc 45 de firme, și-au depus ofertele la licitația publică organizată de Consiliul Județean Sibiu pentru contractul de lucrări privind consolidarea seismică, modernizarea și dotarea secțiilor medicale din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, inclusiv extinderea puțurilor lifturilor existente pentru instalarea unor lifturi destinate accesului cu targă și al persoanelor cu dizabilități.

Anunțul de participare a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), asigurând transparența procedurii și accesul operatorilor economici la acest contract estimat la 59.501.573,03 lei, fără TVA.

„Interesul crescut pentru licitație ne bucură, întrucât dorim să obținem un preț cât mai bun. Este ultimul pavilion cu saloane și cabinete medicale nemodernizate din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Nu a fost ușor, însă rezultatele se văd și se simt de către pacienți, medici și personalul angajat. În plus, nu am reabilitat doar clădiri, ci am achiziționat și echipamente moderne, esențiale pentru un act medical eficient”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Cele șase asocieri care au depus oferte sunt:

Asocierea Conlan – Das Engineering Grup

Con-A Operations

Asocierea Total NSA AG Construct – Real Deco – Pro Hart Group

Strabag

Asocierea Lincoln Plus – Leistung Construct

TCI Contractor General

Ofertele vor fi analizate de comisia de licitație într-un termen de 60 de zile.

Pentru reabilitarea Secțiilor Medicale, Consiliul Județean Sibiu a obținut o finanțare nerambursabilă din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în valoare de 79.524.694,70 lei (cu TVA), la care se adaugă o contribuție de 5.010.755,60 lei cu lei (cu TVA) din bugetul local al județului Sibiu.

Prin această investiție, clădirea construită în 1857 va fi consolidată seismic, va fi extins puțul lifturilor pentru a permite accesul cu targă și pentru persoanele cu dizabilități, acoperișul și tâmplăria vor fi înlocuite, planșeele vor fi termoizolate, iar finisajele interioare vor fi complet refăcute.