kim jong un, reales în fruntea partidului de guvernare din coreea de nord: a făcut promisiuni mărețe / video

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost reales în funcția de secretar general al Partidului Muncitorilor, formațiunea aflată la guvernare în Coreea de Nord, în cadrul congresului desfășurat la Phenian.

Potrivit presei de stat, delegații i-au recunoscut meritele pentru consolidarea arsenalului nuclear și pentru întărirea poziției regionale a regimului.

Potrivit Mediafax, congresul partidului, organizat o dată la cinci ani, reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente politice din țară și este folosit tradițional ca platformă pentru anunțarea noilor direcții strategice. Kim Jong Un ar urma să accelereze dezvoltarea programului nuclear, care include deja rachete capabile să amenințe aliații Statelor Unite din Asia, dar și teritoriul american.

În cadrul reuniunii a fost publicată și o nouă componență a Comitetului Central, organism format din 138 de membri. Lista indică o schimbare generațională în cercul de conducere, mai mulți oficiali în vârstă fiind înlocuiți, inclusiv șefi militari și președintele parlamentului de la Phenian, în vârstă de 76 de ani.

Evenimentul are loc într-un context geopolitic tensionat. În ultimii ani, Kim Jong Un a adoptat o poziție tot mai asertivă pe plan regional, pe fondul extinderii programului nuclear și al apropierii de Rusia. Legăturile dintre cele două state s-au consolidat în contextul războiului din Ucraina, Phenianul fiind acuzat că sprijină eforturile Moscovei, fapt care a amplificat tensiunile cu Washingtonul și Seulul.

În paralel, liderul nord-coreean a încercat să îmbunătățească relațiile cu China. În septembrie anul trecut, Kim Jong Un a efectuat o vizită la Beijing și a avut primul său summit cu președintele chinez Xi Jinping din ultimii șase ani.

Analiștii estimează că liderul de la Phenian va prezenta noi obiective militare pentru următorii cinci ani, inclusiv consolidarea forțelor convenționale și integrarea acestora cu capacitățile nucleare. Totodată, este așteptată relansarea campaniei de „autosuficiență” economică prin mobilizare în masă, pe fondul unei redresări treptate după pandemie, susținută de reluarea comerțului cu China și de exporturile de armament către Rusia.

Agenția Centrală de Știri din Coreea de Nord a transmis că realegerea lui Kim Jong Una avut loc cu „voința de nezdruncinat și dorința unanimă” a miilor de delegați prezenți la congres.

Kim Jong Un conduce partidul și statul nord-coreean de peste un deceniu. Deși titulatura funcției s-a modificat de-a lungul timpului, de la prim-secretar la președinte, iar ulterior la secretar general, el a rămas figura centrală a regimului de la preluarea puterii.

