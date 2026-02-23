managerul junilor sibiului, silvia macrea, reacție după nota 10: „provocări sunt la orice oră, dar noi mergem mai departe”

Managerul Junilor Sibiului, Silvia Macrea, se numără printre directorii de instituții culturale care au obținut nota 10 la evaluarea finală a managementului. Aceasta spune că rezultatul aparține, în primul rând, echipei și publicului care susține constant activitatea ansamblului.

Silvia Macrea, managerul „Cindrelul-Junii” Sibiu, se numără printre directorii de instituții care au obținut nota 10 la evaluarea finală a managementului. „Mă simt bucuroasă și vreau să le mulțumesc tuturor artiștilor și personalului administrativ care au contribuit la obținerea acestei note. Este o notă meritată de întreaga echipă. Îi felicit și pe colegii mei manageri, pentru că nu este ușor să conduci o instituție de cultură într-un oraș perceput drept reper cultural. În același timp, trebuie să mulțumim publicului care vine să ne aplaude și participă la toate acțiunile pe care le organizăm”, a declarat Silvia Macrea.

Publicul, principalul susținător

Managerul subliniază că, dincolo de evaluările oficiale, cea mai importantă validare vine din partea spectatorilor. „Evaluarea o face publicul. Adevărata notă ne-o dau oamenii prin prezența lor constantă la evenimentele organizate de noi. Echipa lucrează pentru oameni și pentru comunitate, pentru a păstra și a duce mai departe tradiția noastră”, a mărturisit Silvia Macrea.

Nota obținută reflectă activitatea din ultimii patru ani de mandat, perioadă pe care Silvia Macrea o consideră „de nota 10” prin prisma rezultatelor și a continuității proiectelor culturale. „Ne dorim să oferim publicului aceleași manifestări de calitate și să fim apreciați și aplaudați în continuare. Promitem că vom duce mai departe, cu aceeași seriozitate, prestigiul și munca Junilor Sibiului”, a spus managerul.

Spectacol pe scena UNESCO de la Paris, încununarea muncii

Întrebată despre cel mai dificil moment al mandatului, Silvia Macrea a preferat în schimb, să vorbească despre un momentul în care ansamblul a urcat pe scena UNESCO de la Paris.

„Provocări sunt la orice oră, dar vreau să vorbesc despre un moment frumos. Participarea pe scena UNESCO de la Paris a fost, poate, cel mai important moment pentru mine, ca manager și coregraf al Junilor. A fost clipa în care munca noastră a devenit parte dintr-o moștenire culturală universală”, a mai spus Silvia Macrea.

Situația financiară, o provocare pentru instituția de cultură

În ceea ce privește situația financiară, managerul a precizat că bugetul pentru anul în curs nu este încă aprobat, iar ultimii ani au fost complicați. Cu sprijinul Consiliului Județean, al Primăriei Sibiu, al sponsorilor și al celor care iubesc tradiția, instituția a reușit să își ducă la capăt proiectele asumate.

„Noi nu ne plângem. Mergem mai departe cu credința că totul va fi bine. Nu se poate ca într-un județ cultural să nu ducem mai departe sarcina instituțiilor de cultură”, a mai declarat Silvia Macrea.

