mitropolitul ardealului, la sibiel: „duminica iertării” a adunat credincioșii în număr mare / foto

Credincioșii din Sibiel, județul Sibiu, au primit în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, binecuvântarea Înaltpreasfințitului Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate la Biserica „Sfânta Treime”.

Alături de Mitropolit s-au aflat pr. Bogdan Fluieraș, vicar-administrativ al Arhiepiscopiei și paroh al bisericii din Sibiel, pr. Petru Toader Damian, protopopul de Săliște, pr. prof. univ. Dorin Oancea, precum și alți slujitori. Comunitatea locală a răspuns în număr mare chemării la rugăciune, ascultând cu atenție îndemnurile ierarhului de a începe Postul Mare cu smerenie, iertare și iubire față de aproapele.

În predica sa, Înaltpreasfințitul Laurențiu a subliniat importanța iertării ca temei al mântuirii:

„Iertarea greșelilor altora este condiția pentru iertarea păcatelor noastre de către Dumnezeu. Postul și rugăciunea trebuie însoțite de o transformare interioară profundă, renunțând la orgoliu și egoism. Astfel, ne pregătim sufletește pentru a trăi bucuria Învierii lui Hristos”.

Binecuvântare pentru patrimoniu și comunitate

Potrivit site-ului Mitropolia Adrealului, la finalul slujbei, părintele paroh Bogdan Fluieraș i-a oferit ierarhului o icoană pictată pe sticlă și un buchet de flori, mulțumindu-i pentru grija părintească față de biserica monument istoric și muzeul de icoane pe sticlă, recent modernizat. În muzeu sunt expuse peste 700 de icoane, prezentate în condiții optime pentru conservare, fiind unice în lume.

„Prezența Mitropolitului la începutul Postului Mare a devenit o tradiție în comunitatea noastră. Ne oferă curaj și îndemn să ne pocăim și să postim, pentru a trăi în bucurie și lumină praznicul Învierii Domnului”, a declarat preotul Bogdan Fluieraș.

Credincioșii au primit binecuvântarea arhierească, iar mulți dintre ei s-au împărtășit, încheind astfel o zi de rugăciune și comuniune spirituală.