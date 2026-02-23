modernizarea sălii transilvania costă mai mult: lucrările vor dura aproape 2 ani

Sala Transilvania din Sibiu urmează să intre într-un amplu proces de modernizare. Lucrările vor costa mai mult decât s-a estimat inițial și vor dura aproximativ 2 ani.

Consilierii județeni vor vota, joi, un proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și indicatorilor tehnico-economic, la faza de Proiect Tehnic, privind renovarea energetică a Sălii Polivalente Transilvania. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027.

Modernizarea costă mai mult

Consiliul Județean a semnat, în vara anului 2024, cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, contractul de finanțare pentru renovarea energetică a Sălii Transilvania. Contractul de finanțare a fost semnat atunci în vaza indicatorilor tehnici din documentația DALI, unde au fost prevăzute lucrări de eficientizare energetică. Indicatorii au avut caracter general și orientativ, astfel că, după elaborarea Proiectului Tehnic, aceștia au crescut.

„Ulterior, după semnarea contractului de achiziție publică (servicii de proiectare la faza DTAC/DTOE și PT+DDE), la nivelul instituției noastre și împreună cu proiectantul au fost identificate și alte lucrări, care deși nu au fost cuprinse în documentația tehnică la faza DALI, se constată a fi necesare ținând cont de funcțiunea specifică (sală de sport) a obiectivului de investiție. (…) De asemenea, față de anul 2024 când a fost întocmită documentația tehnică la faza DALI, la momentul elaborării proiectului tehnic (PT) în decembrie 2025, a fost modificată cota standard a taxei pe valoarea adăugată (TVA) de la 19% la 21%, în conformitate cu Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare”, se arată în raportul de specialitate.

Valoarea totală a investiției a crescut astfel de la 62.504.262,06 lei cu TVA la 64.175.445,05 lei cu TVA. Fiindcă valoarea totală eligibilă, prin contractul de finanțare, este 62.195.576,23 lei cu TVA, contribuția Consiliului Județean va crește și ea la 3.223.780,35 lei cu TVA.

Lucrările ar urma să dureze 21 de luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, perioadă care cuprinde și recepția.