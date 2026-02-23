nota 10 pentru managerul muzeului astra. ciprian ștefan: „e meritul echipei și al meu”

Managerul Muzeului ASTRA, Ciprian Ștefan, a obținut nota 10 la evaluarea finală a managementului, un calificativ care confirmă rezultatele ultimilor ani ai instituției. Directorul spune că reușita nu îi aparține doar lui, ci întregii echipe.

Ciprian Ștefan, managerul Muzeului Astra, a reușit să obțină nota 10 la evaluarea finală a managementului. Acesta spune că rezultatul se datorează unei munci asidue de echipă.

„Sunt rezultatele echipei. Muzeul a excelat în ultimii ani, a obținut premii de anvergură. Sunt și lucruri pe care nu am reușit să le rezolvăm, dar acum mă concentrez pe amenajări peisagistice și restaurări. Mă bucur că am luat 10. Echipa este și ea foarte bucuroasă”, a declarat acesta.

Ce a cântărit decisiv pentru nota maximă

Evaluarea a fost realizată conform indicatorilor stabiliți prin contractul de management, în baza Ordonanței 189, și a vizat atât activitatea culturală, cât și performanța economică și financiară, precum și direcțiile de dezvoltare.

„Este decizia comisiei. Evaluarea pornește de la analiza mediului în care îți desfășori activitatea, inclusiv partea economică și financiară. În fiecare an avem o evaluare, iar după finalizare ne stabilim planul minimal și indicatorii pentru anul următor, în funcție de buget. De multe ori ne-am depășit indicatorii”, a explicat Ștefan.

Directorul subliniază că, anual, își proiectează surse de finanțare nerambursabilă, însă obținerea acestora rămâne imprevizibilă. „Este o loterie la proiecte, pot apărea blocaje. Ne adaptăm. Ieșim cu cifre exacte la vizitatori, nu le umflăm”, spune Cirpian Ștefan.

Un rol important în evaluare l-au avut educația muzeală și cercetarea. Muzeul a înregistrat aproximativ 30.000 de participanți la activități educaționale și a publicat numeroase lucrări științifice.

Printre cele mai importante realizări: „Revenirea după pandemie”

Printre cele mai importante realizări ale perioadei evaluate, managerul amintește revenirea după pandemie, finalizarea proiectului „Casa Artelor”, precum și câștigarea unor premii europene importante, inclusiv pentru componenta digitală.

Au fost accesate fonduri de la Ministerul Culturii, iar 14 gospodării și monumente au fost restaurate sau puse în siguranță. Un exemplu este moara din Găleșoaia, monument aflat în pericol de prăbușire. De asemenea, lucrările de restaurarede la biserica din Vința se apropie de redeschidere, fresca fiind în curs de finalizare. Biserica urmează să fie inaugurată anul acesta.

Proiectul Etno Parc a atras un număr mare de copii, iar taberele organizate sunt foarte căutate, chiar dacă muzeul nu dispune de facilități de cazare. Festivalul ASTRA Film a avut, la rândul său, un parcurs foarte bun, cu premii importante.

„Practic, toată activitatea a fost foarte bună, având în vedere resursele cu care lucrăm. Avem printre cele mai mici salarii din sectorul public”, a punctat directorul.

Ce înseamnă nota 10 pentru viitor

Nota maximă îi asigură lui Ciprian Ștefan o validare a progresului activității muzeului. În perioada următoare, acesta susține că prioritatea este stabilizarea financiară și reducerea cheltuielilor de funcționare.

Conducerea muzeului își dorește, în parteneriat cu Consiliul Județean, un sistem de finanțare pentru modernizarea aleilor și un altul pentru instalarea de panouri solare. Există deja studii de fezabilitate, inclusiv pentru proiectul de la Bastionul Soldisch, unde urmează să fie realizat Centrul ASTRA pentru Educație.

Managerul atrage atenția și asupra deficitului de personal: din 2019, numărul posturilor a scăzut semnificativ. „Trebuie să nu mai dăm oameni afară. Intenția mea este să angajăm și să formăm tineri muzeografi. Putem învăța și noi de la ei”, a spus acesta.

Cel mai dificil moment de până acum

Cel mai greu moment al mandatului a fost lipsa fondurilor pentru salarii, anul trecut. „A trebuit să găsim soluții de finanțare ca să nu dăm oameni afară. M-a călit această situație și avem o altă perspectivă pentru anul acesta. Mai întâi ne ocupăm de fondul de salarii”, a mărturisit Cirpian Ștefan.

În privința previziunilor pentru acest an, conducerea muzeului așteaptă clarificări bugetare și lansarea la timp a liniilor de finanțare nerambursabilă. Rămâne de văzut și cum va impacta instituția Ordonanța de Urgență a Guvernului privind reducerea cheltuielilor publice, în condițiile în care sectorul cultural funcționează deja cu resurse limitate. „A fost un mandat bun, ani zbuciumați, dar până la urmă satisfacția vine din rezultate și din faptul că echipa a rămas unită”, a concluzionat managerul Muzeului ASTRA.