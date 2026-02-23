notă maximă pentru șefii marilor instituții culturale din sibiu. daniela cîmpean: “avem manageri de nota 10”



Managerii instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Sibiu au obținut nota maximă – 10 – la evaluarea anuală a activității.

Este vorba despre conducerea Muzeului ASTRA, Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, Școlii Populare de Arte și Meserii „Ilie Micu”, Junii și Filarmonicii de Stat Sibiu. Un rezultat care reflectă muncă dedicată, pasiune și consecvență.

La Muzeul ASTRA, echipa a reușit nu doar să mențină muzeul în topul celor mai apreciate destinații culturale din România, ci și să aducă recunoaștere internațională, inclusiv prin premii importante pentru proiectele sale de patrimoniu și educație muzeală. Muzeul rămâne un model de valorificare vie a tradițiilor și de implicare a comunității.

La Centrul Creației Junii Sibiului, prin activitatea Ansamblului Folcloric Profesionist „Junii Sibiului”, continuă să ducă mai departe identitatea culturală a județului pe marile scene ale țării și în străinătate, promovând cu mândrie tradițiile românești și valorile autentice. În același timp, activitatea desfășurată în județul nostru are un rol esențial în transmiterea tradițiilor și a valorilor autentice peste generații.

La Filarmonica de Stat Sibiu, concertele sold-out, invitații de prestigiu și diversitatea repertoriului au adus muzica mai aproape de public și au consolidat prestigiul instituției pe scena culturală națională.

La Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, inovația merge mână în mână cu tradiția. Prin bibliotecă digitală dezvoltată la Sibiu și prin numeroasele programe dedicate lecturii și educației, biblioteca arată că a devenit un spațiu modern, deschis și conectat la nevoile publicului.

Și nu în ultimul rând, Școala Populară de Arte și Meserii Ilie Micu, generații întregi de copii, tineri și adulți descoperă sau redescoperă arta, meșteșugurile și bucuria creației. Atelierele, expozițiile și implicarea în proiecte culturale locale demonstrează că tradiția poate fi transmisă mai departe cu entuziasm și profesionalism.

În spatele acestor rezultate sunt echipe dedicate și manageri care au știut să construiască, să inoveze și să dezvolte proiecte sustenabile, cu impact real în comunitate. Evaluarea a fost realizată de comisii formate din specialiști recunoscuți în domeniile culturale analizate, ceea ce oferă și mai multă greutate rezultatului obținut.

„Îl felicit pe fiecare manager în parte pentru acest rezultat. Nota 10 este meritul unor oameni care cred în cultură și care muncesc zi de zi pentru ca județul Sibiul să rămână un reper cultural. Vom continua să investim în cultură, pentru că aceste rezultate arată clar că atunci când există viziune și susținere, performanța devine normalitate”, a transmis Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Cultura sibiană nu înseamnă doar evenimente și instituții, ci oameni dedicați. Iar anul acesta, acești oameni au primit pe deplin nota pe care o merită.