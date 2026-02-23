o poveste frumoasă din sibiu: o tânără învățătoare îi învață pe copii ce înseamnă iubirea și respectul

Raluca Muntenaș trăiește astăzi visul pe care îl avea încă din copilărie. Este învățătoare la Școala Gimnazială „Ioan Slavici”, iar fiecare zi petrecută alături de elevi îi confirmă că și-a ales meseria potrivită. Din experiența de la clasă, a înțeles însă că școala are nevoie de schimbări, mai ales când vine vorba despre sprijinul oferit copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES). Ea consideră că mediul de învățare trebuie adaptat mai bine pentru ca acești elevi să se simtă înțeleși, susținuți și integrați cu adevărat.

Raluca este o tânără din Sibiu care a devenit una dintre cele mai îndrăgite învățătoare de către elevii de la Școala Gimnazială „Ioan Slavici”. Din 2021 activează în învățământ, iar de anul acesta este titulară la catedră. Învățătoarea spune fără ezitare că nu s-ar vedea făcând altceva. „Totul îl fac cu drag. Este menirea mea”, spune tânăra.

Modelul i-a fost propria învățătoare, cea care i-a insuflat dragostea pentru această meserie și convingerea că educația înseamnă mai mult decât lecții și manuale. „De când eram mică mă prefăceam că sunt învățătoare”, spune Raluca.

A urmat cursurile Colegiului Național Pedagogic din Sibiu, apoi programul PIPP (Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar), iar în prezent își continuă formarea printr-un program de master și cursuri dedicate integrării copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Integrarea copiilor cu CES, cea mai amre provocare

Una dintre cele mai mari provocări ale generațiilor actuale este integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES). În clasele primare sunt tot mai mulți elevi care au nevoie de atenție și metode adaptate. Pentru Raluca, însă, aceasta nu este o piedică, ci o misiune.

Folosește metode tradiționale îmbinate cu tehnici moderne, pune accent pe empatie și creează un climat în care fiecare copil se simte valorizat. Se atașează de elevii ei și crede că apropierea autentică este cheia învățării. „Îmi doresc ca atât copiii cu CES, cât și ceilalți să simtă că vin la școală cu iubire și cu drag”, spune aceasta.

Schimbări pentru ca elevii cu CES să fie integrați ușor în colectiv

Raluca este de părere că uneori spațiul clasei devine prea zgomotos, copiii cu Cerințe Educaționale Speciale (CES) au nevoie de un colț de liniște pentru a-și duce sarcinile, în ritmul lor, la bun sfârșit.

„Adaptarea mediului la nevoile copilului. De multe ori, spațiul clasei este prea zgomotos, prea aglomerat sau prea rigid. Provocarea principală este că activitățile sunt gândite „standard”, iar un copil cu CES are nevoie de materiale vizuale, de un colț de liniște sau de metode de lucru care să îi permită să înțeleagă lecția în ritmul lui, fără să se simtă exclus”, spune învățătoarea.

Spații cu jocuri senzoriale pentru pauze

Raluca vine și cu idei care odată puse în practică ar deveni un ajutor real pentru copiii cu CES. „Ar fi utilă crearea mai multor ocazii de învățare prin joc și proiecte practice, unde copiii să lucreze împreună și să pună accent pe ajutorul reciproc, nu doar pe note. O îmbunătățire importantă ar fi amenajarea unor spații prietenoase în pauze, dotate cu jocuri senzoriale sau materiale creative, care să devină puncte naturale de întâlnire pentru toți elevii.

În Sibiu, sunt peste 3000 elevi cu certificat CES eliberat de către CJRAE Sibiu, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Sibiu. „Integrarea ar fi mai ușoară dacă am încuraja activități care scot în evidență pasiunile comune, transformând timpul petrecut la școală într-o experiență de prietenie și colaborare firească”, a completat aceasta.

Activități interactive pentru cei mici, secretul unui dascăl iubit

În luna iubirii, a ales să transforme sala de clasă într-un atelier al inimilor. Elevii au realizat propriile simboluri ale iubirii, decorate cu steluțe și mesaje de speranță. Activitatea a avut un scop simplu, dar profund: să învețe că iubirea înseamnă respect, grijă și afecțiune pentru cei din jur.

„Am ales să ne facem singuri inima pentru a înțelege că iubirea începe din interior și se reflectă în tot ceea ce facem. Steluțele de pe inimile lor sunt speranțele pentru o lume mai bună, în care iubirea trebuie împărțită fără rezerve”, explică tânăra învățătoare.

„Copiii simt dacă faci totul cu pasiune”

Raluca Muntenaș crede că profesorii au o responsabilitate uriașă, mai exact aceea de a forma caractere, nu doar de a preda conținuturi. Sfatul ei pentru cei care își doresc o carieră în învățământ este simplu: „Să facă totul cu mult drag și pasiune. Copiii simt asta”, spune sibianca.

