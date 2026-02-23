peste 100 de tineri primesc locuințe anl la sibiu: lista finală se aprobă joi

Consilierii locali vor aproba, în ședința ordinară de la finalul lunii februarie, lista finală a solicitanților care vor primi locuințe pentru tineri, destinate închirierii, de la ANL.

Luna trecută, consilierii locali au aprobat lista preliminară a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenția Națională pentru Locuințe (ANL). Șase contestații au fost depuse ulterior cu privire la această listă, iar 3 dintre ele au fost acceptate.

Lista definitivă cuprinde acum 151 de solicitanți. Dintre aceștia, doar 128 vor primi locuințe de închiriat de la ANL în municipiul Sibiu. Cel mai mare punctaj a fost 68, obținut de trei tineri, iar cel mai mic a fost 24, obținut de 4 persoane.

Lista completă poate fi vizualizată aici.

Cei 23 de solicitanți aflați pe listă, dar care nu vor primi locuințe, au fost descalificați din varii motive. Unii nu au făcut dovada că locuiesc în municipiul Sibiu, iar alții au depășit vârsta de 35 de ani. Au existat și cazuri în care au lipsit documente de la dosar.