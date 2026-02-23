primăvara începe la muzeul astra: atelier de mărțișoare inspirate de la ucrainenii din letea

Între 24 și 27 februarie, între orele 11:00 și 14:00, la Gospodăria din Letea, vizitatorii sunt invitați să participe la atelierul de realizare a mărțișoarelor.

Venirea primăverii a fost mereu un motiv de bucurie pentru comunitatea ucraineană din Letea. Tradiția mărțișorului a început cu bărbații care ofereau femeilor un șnur alb răsucit cu roșu, însă în timp obiceiul s-a transformat: localnicii au început să confecționeze mărțișoare făcute în casă și să le dăruiască și între prieteni.

Potrivit unei postări Facebook a Muzeului ASTRA Sibiu, Dorina Maxim, profesoară de limba ucraineană, își amintește cum primele mărțișoare pe care le purta erau realizate manual.

“Îmi povestea bunica mea cum la începutul primăverii purta un șnur alb cu roșu la mână. Primele mărțișoare de care îmi amintesc să le fi purtat eu erau făcute în casă. Colorai sau pictai un carton și decupai după forma dorită: floricele mărunte, zambile, animăluțe, ghiocei. Lipeai ață de mohair pe ici pe colo și bucățele de hârtie. Și ieșea ceva orginal. Șnurul mărțișorului era făcut din melană albă cu roșu. De la Sulina au apărut în sat niște mărțișoare floricele speciale, făcute la bijutier. Se purtau doar în piept. Cine avea dinacela, era cineva! La școală eram învățați să facem mărțișoare cusute, pe etamină. Coseam în cruce diferite flori și tiveam pe margine. Roșu pe alb, gata era mărțișorul! Târziu au apărut în satul de la magazin mărțișoare comerciale. Oridecare aveai sau primeai, te bucurai!” a transmis Dorina Maxim, profesoară de limba ucraineană din Letea

În spiritul acestor tradiții și al creativității inspirate din natură sau materiale reciclate, muzeografii de la Gospodăria de morar ucrainean din Letea îi așteaptă pe vizitatori pentru a confecționa micuțe simboluri ale sosirii primăverii.