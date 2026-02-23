program special la teatrul „gong”: 5 spectacole și 3 ateliere pentru copii

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu își lărgește programul de evenimente în această săptămână de vacanță, propunând copiilor o ofertă variată de activități culturale.

Cei mici sunt invitați să descopere magia scenei prin spectacole de teatru cu păpuși, prezentate atât în limba română, cât și în limba germană.

Pe lângă reprezentații, instituția pregătește și o serie specială de ateliere de creație, menite să stimuleze imaginația și îndemânarea participanților. Activitățile sunt gândite pentru a transforma vacanța într-o experiență educativă și distractivă pentru întreaga familie.

„În luna februarie, elevii din România beneficiază de o săptămână de vacanță, stabilită la nivel local în perioada 23 februarie – 1 martie. Pentru copiii care nu pleacă la schi, teatrul poate deveni o alternativă de petrecere a timpului liber într-un mod creativ și educativ. Am pregătit un program special ce include trei ateliere de creație și cinci reprezentații cu spectacolul Da Yang și Prințesa Da Yin.”, a adăugat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

„Da Yang și Prințesa Da Yin” este un spectacol după o poveste orientală despre iubire și curaj, în care regizoarea Eva Labadi Megyes folosește păpuși inspirate din teatrul tradițional japonez. Producția Teatrului „Gong” din Sibiu surprinde prin scenele dinamice, cu marionete bunraku, într-o tehnică de o precizie aproape mecanică. Când mama lui își pierde vederea, curajosul Da Yang pornește într-o călătorie primejdioasă spre Izvorul Laptelui Fermecat, trecând prin pădurea interzisă și înfruntând creaturi fantastice, ajutat de misterioasa prințesă Yin și de zeița Soarelui. O poveste inițiatică plină de umor, muzică și aventură despre curaj, promisiuni și puterea de a face binele — chiar și atunci când prețul este neașteptat. Acest spectacol este recomandat copiilor cu vârsta peste 5 ani și îi aduce pe scenă pe actorii Angela Páskuy, Claudia Stühler, Hansel Andrei, Jenő Major și Adrian Prohaska. Producția de la Sibiu a primit premiul „pentru cea mai bună muzică” în cadrul Festivalului „Gulliver” 2014.

Spectacolul va fi prezentat în limba română:

vineri, 27 februarie, de la ora 11:00

sâmbătă, 28 februarie, de la orele 11:00 și 18:00

duminică, 1 martie, de la ora 11:00

Spectacolul, va fi prezentat, de asemenea în limba germană cu supratitrare în limba română. Versiunea în limba germană este programată joi, 26 februarie, de la ora 18:00.

Totodată, săptămâna aceasta cei mici au la dispoziție trei ateliere de creație, după cum urmează:

miercuri, 25 februarie, ora 18:00

pentru copii cu vârsta între 6 și 10 ani

Atelier de Creație „Piticii pricepuți” – Pinata inimioară

Coordonator: Claudia Benchea

Vom decupa, lipi și vom decora totul până la cel mai mic detaliu. Sub forma simbolului iubirii, din carton, hârtie colorată și accesorii, fiecare participant va învăța să realizeze pas cu pas o pinata unică, potrivită pentru petreceri, surprize și joacă.

sâmbătă, 28 februarie, orele 10:00&12:00

pentru copii cu vârsta între 6 și 10 ani

Sala Studio

Atelierul de Comunicare prin Artă – Măști africane

Coordonator: Maria Denov

Bun venit în Africa! Aici aventura se întâlnește la tot pasul. Ești curios ce înseamnă cultura și diversitatea de pe acest continent? Atunci, a venit momentul să creezi propria ta mască. Ne vom inspira din natură, vom folosi multe culori și, prin tehnica decupajului și a lipirii vom obține cele mai neobișnuite și iscusite măști.

Accesul publicului la oricare din reprezentațiile de mai sus se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, dar și condițiile de modificare a biletelor flexibile, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro. Prețul unui bilet pentru aceste spectacole este de 12 lei, tarif unic – flexibil. Prețul unui bilet pentru atelierele de creație este de 20 de lei, tarif unic – nereturnabil.